Oppo'nun 5G destekli yeni telefonu performans testinde ortaya çıktı

Telefonun performans testinde boy göstermesiyle birlikte özellikleri de netleşmiş oldu.

İŞTE OPPO A72'NİN ÖZELLİKLERİ

Geekbench 5 testinde yer alan rapora göre Oppo’nun 5G destekli yeni modeli MediaTek’in orta segment cihazlar için ürettiği Dimensity 720 ile gelecek. 8GB RAM’e sahip olan telefonun dahili depolama alanı ise minimum 64GB olacak.

6.5 inç, 90Hz bir ekranla gelecek olan telefonda delikli ekran tasarımı kullanılacak. Ön yüzde 8MP’lik kameranın yer aldığı telefonun arka yüzünde ise 16MP + 8MP + 2MP’lik 3’lü ana kamera modülü bulunacak. 3945 mAh’lık bataryadan beslenecek olan telefonda 18W hızlı şarj desteği de yer alacak.

PEKİ YA FİYATI?

Elbette burada akıllara gelen ilk soru telefonun fiyatının ne olacağı? Malum 5G destekli telefonların fiyatları hala istenilen seviyelere inmiş değil. Lakin Oppo’nun A72 5G modeli 240 dolar gibi hayli makul bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Elbette bu modelde 8GB değil 4GB RAM bulunacak. 8GB RAM’li cihaz için belirlenen etiket ise 285 dolar.

