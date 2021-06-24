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OPPO’nun gizemli telefonu sızdırıldı

24.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPPO, geçen ay Çin’de Snapdragon 768G destekli OPPO K9 5G’yi duyurdu. Çin’den bir kaynak ise şirketin Snapdragon 768G destekli başka bir cihaz üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Cihazın adı henüz bilinmese de haberin kaynağı, gizemli telefonun tüm özelliklerini paylaştı.

OPPO’nun gizemli telefonu sızdırıldı

Kaynağa göre yaklaşmakta olan OPPO telefonu, 120Hz yenileme hızı sunan 6.43 inçlik Samsung AMOLED E1 Pro ekrana sahip olabilir. Snapdragon 768G yongasının, LPDDR4x RAM ile desteklenmesi ise muhtemel.

İŞTE SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka kamera kurulumunda 64 megapiksel Samsung GW3 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alabilir. Telefon selfie’ler için 32 megapiksel ön kameraya sahip olabilir. Cihaz, söylenenlere göre 50W hızlı şarjı destekleyebilen 4.500mAh pil ile donatılacak. Ayrıca cihaz tek hoparlör, Dolby panoramik ses ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle gelebilir.

Kaynak, cihazın 7.9 mm kalınlığında ve 174 gram ağırlığında olduğunu da ortaya koydu. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile destekleneceği ve 2.499 Yuan (yaklaşık 386 dolar) civarında bir fiyatla çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Yukarıda bahsedilen özelliklerin çoğu OPPO K9 5G’de mevcut.

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Oppo sıradaki cihazı için K9 cep telefonunun yeni bir çeşidi olarak planlar yapıyor olabilir. Şimdilik gizemli cihaz hakkında bilinenler bunlardan ibaret. Bu bilgilerin de henüz söylenti niteliğinde olduğunu unutmamak gerek. Ancak resmi bir duyuru yapılması durumunda söz konusu cihaz hakkında şimdiden bilgi sahibi edinmiş durumdayız.

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