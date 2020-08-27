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OPPO’nun incecik telefonu OPPO F17 Pro için tarih verildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Fiyat / Performans canavarı Oppo F17, çok yakında bizlerle beraber olacak.

OPPO’nun incecik telefonu OPPO F17 Pro için tarih verildi

Çinli teknoloji devi OPPO, yeni telefonu için bugün resmi olarak tarih verdi. 7.48 mm kalınlığı ve 164 gram ağırlığı ile en ince telefonlar arasında yer alacak olan OPPO F17 ve F17 Pro fiyat / performans canavarı olması ile de ön plana çıkacak. OPPO bu yeni telefonlarını, 2 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak tanıtacak.

OPPO F17 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Açıklamalara göre telefonda; MediaTek’in 5G destekli Dimensity 1000 yonga seti ve 8 GB RAM bulunacak. 6.4 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranı ile üst düzey bir deneyim sunacak olan telefon kamera konusunda da iddialı olacak.

İŞTE TAHMİNİ FİYATI

48 Megapiksel f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel mono lens f/2.4 diyafram arka kamera ve 16 Megapiksel f/2.0 diyafram ön kamera ile gelecek olan bu model 400 dolar fiyat bandında olacak.

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