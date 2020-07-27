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Oppo’nun uygun fiyatlı 5G destekli modeli A72 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Ülkemizde de hizmet veren Çinli üreticilerden biri olan Oppo, 5G destekli model yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Oppo’nun uygun fiyatlı 5G destekli modeli A72 tanıtıldı

Bir süredir teknoloji basınının gündeminde olan A72 5G modeli geçtiğimiz gün resmiyet kazandı.

Genel itibariyle Oppo A72 5G’nin özellikleri, sızdırılan bilgiler ile uyuşuyor diyebiliriz. Yani teknik özellikler ve tasarım tarafında herhangi bir sürpriz yok.

OPPO A72 5G ÖZELLİKLERİ

Oppo’nun uygun fiyatlı, 5G destekli modeli A72 5G gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setinden alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

FHD+ çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD ile gelen telefonda delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

Arka yüzde ise kare şeklinde konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde 8MP’lik selfie kamerası bulunurken arka tarafta 16MP’lik ana kameraya 8MP’lik ulta geniş açı ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor.

4040 mAh’lık pilden beslenen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. 31 Temmuz’da satışa sunulacak olan model kutudan çıktığında ColorOS 7.2 destekli Android 10 ile çalışacak.

İŞTE OPPO A72 5G'NİN FİYATI

Oppo A72 5G fiyatı ise 270 dolar olarak belirlenmiş durumda. Genel itibariyle bakıldığında 5G destekli bir model için bu fiyatın son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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