Oppo’nun yeni orta segment modeli ortaya çıktı

Hal böyle olunca bir dönem pazarda zirveye oynayan LG, Sony ve HTC gibi ağır toplar da kabuklarına yani kendi iç pazarlarına çekilmek zorunda kaldılar.

Hemen her gün Çinli üreticilerden yeni bir model haberi duymaya zaten alıştık. Bu duruma son örnek ise Oppo’dan geldi.

OPPO'NUN YENİ TELEFONU TENAA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz gün Çin’in en büyük sertifikasyon kuruluşu olan TENAA’da Oppo’nun yeni bir modeli daha ortaya çıktı. Bu model tasarımı itibariyle A92’yi andırsa da tamamen farklı bir iç mimariye sahip.

Yeni Oppo modeli gücünü MediaTek tarafından üretilen bir yongadan alacak. Sistemini 8GB RAM ile güçlendirecek olan telefonda 256GB dahili depolama alanı bulunacak. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.43 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan Oppo’nun yeni modeli kutudan ilk çıktığında ColorOS destekli Android 10 ile çalışacak.

Bu cihazın orta segmentin üst basamağına hitap edeceği aşikar. Dolayısıyla fiyatı da ortalamanın biraz üzerinde olacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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