Oppo operasyonlarını büyütmeye başladı

Bilindiği üzere Huawei üzerine uygulanan bir ambargo söz konusu. Bu ambargo yüzünden gelen raporlara göre Huawei satış tarafında büyük bir kan kaybına uğradı. Hatta Çinli şirket geçtiğimiz günlerde de yan kuruluşlarından biri olan Honor’ı satma kararı almıştı.

Çin’de satışa çıkan telefonlarda zaten Google servisleri yer almıyor. Dolayısıyla Huawei’nin Çin’deki satışlarında büyük bir değişiklik gerçekleşmedi. Fakat söz konusu Avrupa ya da ABD olduğunda işler tamamen değişiyor.

Huawei'nin Avrupa’daki satışları yüzde 50 oranında azaldı. Fakat Huawei’nin kan kaybetmesi Oppo ve Xiaomi gibi şirketlerin işine yaramış gibi görünüyor.

OPPO'DAN ÖNEMLİ BÜYÜME

Halihazırda Xiaomi ülkemizdeki pazarda önemli bir paya sahip. Fakat Huawei’nin yaşadığı çöküş Oppo’nun da pazar payını artırmasına zemin hazırladı. Çinli şirket Avrupa’nın batısında 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 500’ün üzerinde bir büyümeye imza attı.

Elbette şimdiden bazı şeyleri konuşmak için erken. Lakin Huawei için tablo pek de parlak görünmüyor. Tabi firma atacağı adımlarla bu durumu tersine de çevirebilir.

