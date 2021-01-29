HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo operasyonlarını büyütmeye başladı

Oppo operasyonlarını büyütmeye başladı

29.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oppo operasyonlarını büyütmeye başladı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo'nun dikkat çeken bilançosu açıklandı. İşte detaylar.

Bilindiği üzere Huawei üzerine uygulanan bir ambargo söz konusu. Bu ambargo yüzünden gelen raporlara göre Huawei satış tarafında büyük bir kan kaybına uğradı. Hatta Çinli şirket geçtiğimiz günlerde de yan kuruluşlarından biri olan Honor’ı satma kararı almıştı.

Çin’de satışa çıkan telefonlarda zaten Google servisleri yer almıyor. Dolayısıyla Huawei’nin Çin’deki satışlarında büyük bir değişiklik gerçekleşmedi. Fakat söz konusu Avrupa ya da ABD olduğunda işler tamamen değişiyor.

Huawei'nin Avrupa’daki satışları yüzde 50 oranında azaldı. Fakat Huawei’nin kan kaybetmesi Oppo ve Xiaomi gibi şirketlerin işine yaramış gibi görünüyor.

OPPO'DAN ÖNEMLİ BÜYÜME

Halihazırda Xiaomi ülkemizdeki pazarda önemli bir paya sahip. Fakat Huawei’nin yaşadığı çöküş Oppo’nun da pazar payını artırmasına zemin hazırladı. Çinli şirket Avrupa’nın batısında 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 500’ün üzerinde bir büyümeye imza attı.

Oppo, bir başka uygun fiyatlı akıllı telefon duyurduOppo, bir başka uygun fiyatlı akıllı telefon duyurdu

Elbette şimdiden bazı şeyleri konuşmak için erken. Lakin Huawei için tablo pek de parlak görünmüyor. Tabi firma atacağı adımlarla bu durumu tersine de çevirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
WhatsApp yeni özelliğini duyurdu, tartışma konusu oldu!WhatsApp yeni özelliğini duyurdu, tartışma konusu oldu!
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Xiaomi 67W kablosuz şarjı destekleyen modeller üzerinde çalışıyor

MIUI 12.5 betasında ortaya çıktı! Kod adları yıldız ve Mars

Whatsapp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

Whatsapp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

Samsung Galaxy Fold serisi için 3’lü mekanizmayı hayata geçiriyor

Samsung 3’lü mekanizmayı hayata geçiriyor

WhatsApp Web biyometrik kimlik doğrulama özelliği kazandı, tartışma konusu oldu!

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu, tartışma konusu oldu!

Twitter, İspanya'daki İslam karşıtı aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

İslam karşıtı kampanya başlatmıştı! Twitter'dan flaş karar

Telegram'a sohbet geçmişini aktarma odaklı 'WhatsApp' güncellemesi!

Telegram'a 'WhatsApp' güncellemesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.