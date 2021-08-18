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Oppo orta segmentteki model yelpazesini genişletiyor

18.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli üreticinin yeni modeli PEYM00 kod ismiyle TENAA’da ortaya çıktı. Böylece Oppo K9 Pro modelinin bazı özellikleri de netleşmiş oldu.

Oppo orta segmentteki model yelpazesini genişletiyor

TENAA’da yer alan bilgilere göre Oppo K9 Pro MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1200 yongasıyla gelecek. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefonun 128GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca isteyenler için 12GB RAM ve 256GB’lık dahili depolama alanına sahip 2. bir versiyon da bulunacak.

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İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Telefonun teknik özellikleriyle birlikte kamera özellikleri de belli oldu. Oppo K9 Pro’da 64MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek. Ön tarafta da 32MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.,

İçerisinde 4400 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelecek olan cihazda 65W hızlı şarj desteği de bulunacak. Hatırlanacağı üzere bu hızlı şarj özelliği Reno5 ve Reno6 modellerinde de kullanılmıştı.

Oppo K9 Pro’nun fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat muhtemel fiyatın 200 doların altında olması bekleniyor. Ayrıca K9 Pro’nun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı da henüz belli değil. Malum Oppo tüm orta seğmen modellerini Türkiye’de satışa sunmuyor.

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