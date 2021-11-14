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OPPO Pad’e ait olduğu söylenen prototip sızdırıldı

14.11.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen raporlar ile beraber cihazın fiyatlandırmasıyla birlikte cihazın ek ayrıntıları paylaşıldı. Raporlara göre OPPO Pad, 120Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekrana sahip olacak. 13 megapiksel arka kamerası ve 8 megapiksel ön kamerası var.

OPPO Pad’e ait olduğu söylenen prototip sızdırıldı

Daha önceki sızıntılar, tabletin 11 inç ekrana sahip olduğunu ve Snapdragon 870 mobil platformundan güç aldığını ortaya çıkarmıştı . Cihazın 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelmesi bekleniyor.

ColorOS 12 tabanlı Android 12 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor. Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünün dock bar ve masaüstü widget’ları gibi tablet odaklı özellikleri taşıması bekleniyor. Kullanıcı arayüzünün akıllı telefonlar, akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer cihazlar gibi cihazlar arasında kesintisiz birbirine bağlı işlemler sunması bekleniyor.

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Bugünkü sızıntı, OPPO Pad’in 312 dolar civarında fiyatlandırılacağını da ortaya koyuyor. OPPO Pad, cihazın resmi adı değil ve şirketin onu farklı bir adla piyasaya sürmesi muhtemel.

OPPO Pad’in lansman tarihi henüz bilinmiyor. Muhtemelen, şirket bunu bu ayın sonunda veya Aralık ayında açıklayabilir. İlgili bir haberde Çinli üretici, Reno7 SE, Reno7 ve Reno7 Pro gibi Reno7 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu cihazlarını daha erken piyasaya sürebilir.

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