Çin'in yükselen yıldızı Oppo, R17 ailesini genişletmeye devam ediyor. Oppo R17 ile tüketicilerin beğenisini kazanan firma, yeni üye R17 Neo ile de bu sınıfı güçlendirmeye devam ediyor.

6.4 inç Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 660’tan alıyor. Cihazın sadece 4 GB RAM i var. Bunun dışında farklı bir RAM seçeneği maalesef kullanıcılara sunulmuyor.

Çentikli bir tasarıma sahip olan telefon, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Bu da onu diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği. Gelelim cihazın teknik detaylarına.

Oppo R17 Neo duyuruldu!

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci 4GB RAM, 128GB’a kadar depolama 6.4 inç Full HD+ AMOLED ekran 16MP+2MP çift arka kamera 25 MP ön kamera Android 8.1 Oreo işletim sistemi 3600mAh batarya 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Kırmızı ve Mavi olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği ile gelen R17 Neo, ilk olarak Japonya'da satışa sunuldu. Cihazın satış fiyatı ise 345 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku

