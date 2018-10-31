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Oppo R17 Neo duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Çin'in yükselen yıldızı Oppo, R17 ailesini genişletmeye Oppo R7 Neo ile devam ediyor. İşte detaylar!

Oppo R17 Neo duyuruldu!

Çin'in yükselen yıldızı Oppo, R17 ailesini genişletmeye devam ediyor. Oppo R17 ile tüketicilerin beğenisini kazanan firma, yeni üye R17 Neo ile de bu sınıfı güçlendirmeye devam ediyor.

6.4 inç Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 660’tan alıyor. Cihazın sadece 4 GB RAM i var. Bunun dışında farklı bir RAM seçeneği maalesef kullanıcılara sunulmuyor.

Çentikli bir tasarıma sahip olan telefon, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Bu da onu diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği. Gelelim cihazın teknik detaylarına.
Oppo R17 Neo duyuruldu!

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
4GB RAM, 128GB’a kadar depolama
6.4 inç Full HD+ AMOLED ekran
16MP+2MP çift arka kamera
25 MP ön kamera
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
3600mAh batarya
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Kırmızı ve Mavi olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği ile gelen R17 Neo, ilk olarak Japonya'da satışa sunuldu. Cihazın satış fiyatı ise 345 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Oppo R17 Neo çin teknoloji

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