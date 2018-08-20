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Oppo R17 sonunda satışa çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:37 | Son Güncelleme

Oppo’nun bir süredir gündemi meşgul eden akıllı telefonu R17 nihayet satışa sunuluyor. İşte Oppo R17 çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar.

Oppo R17 sonunda satışa çıkıyor!

Bilindiği üzere Oppo bir süredir, Essential Phone tarzında ufak çentiğiyle dikkat çeken R17 modeli üzerinde çalışıyordu. Çinli üretici kısa süre önce Oppo R17 özelliklerini Weibo üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi ise telefonun ön sipariş ve satış tarihleri ortaya çıktı.

Öncelikli olarak Oppo R17’nin özellikleri ile ilgili haberleri kaçıranlar için ufak bir hatırlatmada bulunalım.

Oppo’nun orta segmentteki yeni modeli gücünü Snapdragon 670 yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan telefon Corning Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunacak.

Arka tarafında 16MP + 20MP’lik çift ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 25MP.

3500 mAh gücünde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen Oppo R17, ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine de sahip.

Kutudan ilk çıktığında ColorOS 5.2 destekli Android 8.1 ile çalışacak olan telefonun microSD kart desteği de bulunuyor.

Oppo tarafından yapılan açıklamaya göre R17’nin ön sipariş süreci 18 Ağustos’ta başlayacak. Telefonun raflardaki yerini alacağı tarih ise 23 Ağustos. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan R17, sonrasında küresel pazarın yolunu tutacak.

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oppo Oppo R17

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