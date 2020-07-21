OPPO Reno 4 Pro Türkiye pazarına göz kırptı

OPPO RENO 4 PRO ÇİN DIŞINA ÇIKIYOR

Bugün ise Reno4 Pro‘nun Çin pazarı dışında pazarlarda da satışa sunulacağı açıklandı.

Reno 3 ailesi ile Türkiye pazarında başarılı bir satış grafiği izleyen Çinli firma, muhtemelen Reno4 Pro’yu de 2020 yılı bitmeden ülkemizde satışa sunacak. 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz AMOLED ekran ile gelen telefon kamarası ile amiral gemisi modellere kafa tutuyor.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel Sony IMX586 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens Sony IMX708 sensör f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu yer alıyor.

400 dolar civarında fiyata sahip olacak olan bu telefon umarız ülkemiz pazarına en kısa sürede giriş yapar ve uygun fiyattan satışa sunulur.

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