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OPPO Reno 4 SE'nin özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

OPPO, Reno 4 ailesine yeni modeller ekleyecek gibi görünüyor. OPPO Reno 4 SE özellikleri ile bugün TENAA’da ortaya çıktı.

OPPO Reno 4 SE'nin özellikleri nasıl olacak?

Çinli teknoloji devi OPPO, geçtiğimiz Haziran ayında Çin’de Reno 4 ve Reno 4 Pro 5G akıllı telefonlarını duyurmuştu. Şirketin Reno 4 Lite 5G ve Reno 4 Z 5G gibi yeni telefonlar ekleyerek Reno 4 serisini genişleteceği yönünde spekülasyonlar var. Bu cihazların küresel pazarlara ulaşması bekleniyor. Görünüşe göre şirket, tüm özelliklerini paylaştığı için Çin’de OPPO Reno 4 SE adlı bir cihaz piyasaya sürebilir.

İŞTE OPPO RENO 4 SE'NİN ÖZELLİKLERİ

Tahminlere göre Reno 4 SE, 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6.43 inç S-AMOLED E3 delikli ekranla donatılacak. Ekran, 90 Hz yenileme hızı desteğine de sahip olacak. MediaTek Dimensity 800 5G yonga seti OPPO Reno 4 SE’ye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile güç sağlayacak. Telefonun, 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek 4.300mAh çift hücreli bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Ön tarafta Samsung GD1 32 megapiksel selfie kamera yer alacak. Cihazın arka tarafına üçlü kamera sistemi kullanılacak. Sony IMX586 48 megapiksel ana lens, makro çekimler yapabilen 8 megapiksel süper geniş bir atıcı ve 2 megapiksel siyah beyaz portre lensinden oluşacak. Cihaz 169 gram ağırlığında ve 7.85 mm kalınlığa sahip olacak gibi görünüyor.

Fiyat konusunda yine uygun fiyat politikası izleyecek olan Çinli firmanın, bu modellerini Türkiye’de de satışa sunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

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