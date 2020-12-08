OPPO Reno 5 4G hangi işlemciyi kullanacak?

Oppo, Reno 5 serisini 10 Aralık 2020’de Çin’de piyasaya sürecek. Oppo Reno 5 serisi, Reno 5 5G ve Reno 5 Pro 5G olmak üzere iki adet 5G destekli akıllı telefona sahip olacak. 5G destekli akıllı telefonların yanı sıra, küresel pazarlar için Oppo Reno 5’in bir 4G varyantı olacak. CPH2159 model numaralı Oppo Reno 5 4G, NBTC, EEC ve TKDN sertifikalarını geçtiğimiz günlerde almıştı. Şimdi yine Reno 5 4G’nin bazı temel özellikleri, Twitter’da güvenilir bir kaynak olan Theleaks tarafından ortaya çıktı.

Sızıntılara göre Oppo Reno 5 4G, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç FHD + AMOLED panele sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 720G, Reno 5 4G’ye güç verecek ve telefon 50W hızlı şarj desteği ile 4310 mAh bataryaya sahip olacak. Kamera bölümünden bahsedersek, 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörünü içeren bir dörtlü kamera kurulumu telefonda yer alacak.

Sızıntıya göre ön tarafta selfie ve görüntülü sohbetler için 44 MP kamera bulunacak. Reno 5 4G, OPPO’nun ilk nesil SuperVOOC (50W) hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.