HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?

OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

OPPO’nun merakla beklenen telefonu OPPO Reno 5 yeni detayları ile karşımıza çıktı. İşte yeni telefon hakkında bilinenler!

OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?

Oppo Reno4 ve Oppo Reno4 Pro bildiğiniz gibi haziran ayında tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Reno4 SE eylülde, Reno 4F ise geçen ay aileye katıldı. Şimdi ise şirketin yeni nesil Reno akıllı telefonu olan OPPO Reno 5 ailesini tanıtacağı yönünde ilk sızıntılar geldi.

OPPO RENO 5 ÖZELLİKLERİ

Oppo akıllı telefon hakkında bilgiler TENAA veri tabanında yer aldı. Yeni akıllı telefonun ayırt edici özellikleri arasında 65 watt hızlı şarjlı 4200 mAh pil ve 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörlü çok modüllü ana kamera yer alıyor. Akıllı telefonun Android 11 tabanlı ColorOS kullanıcı arayüzü ile çalışacağını da belirtelim.

Akıllı telefon gövdesinin boyutları 159.1 × 73.4 × 7.9 mm olacak. Ön paneli ise 60 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç OLED ekran olacak. 5G destekli Dimensity 800U yonga setinden beslenecek olan telefonda 6 GB RAM bulunacak.

OPPO RENO 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Reno 5’in duyurusunun ne zaman olacak kesin olarak bilinmiyor. Şirketin yeni akıllı telefonunun piyasaya sürülmesini ertelemeyeceğini ve telefonu bu yıl sonundan önce piyasaya sunacağını tahmin ediyoruz.

Realme V5 5G'ye benziyor: Oppo K7x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıRealme V5 5G'ye benziyor: Oppo K7x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

5G çağında, akıllı telefon işlemcileri giderek daha önemli hale geliyor. Artık Çin merkezli birinci kademe üreticilerin çoğu Qualcomm’a ve MediaTek’in 5G işlemcilerine güveniyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira gelen iddialara göre, Xiaomi önümüzdeki yıl Samsung’un Exynos işlemcilerini kullanmaya başlayacak. Ayrıca Xiaomi’nin yanı sıra OPPO ve VIVO gibi diğer Çinli markalar da akıllı telefonlarında Exynos çiplerini kullanacak. Ancak bu akıma görünüşe göre Reno 5'in üreticisi OPPO katılmayacak.

iOS 14.2 güncellemesi yayınlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
1000 km / s hıza ulaşacak! İlk yolculu testini tamamladı1000 km / s hıza ulaşacak! İlk yolculu testini tamamladı
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ekim ayının en iyi telefonları sıralandı! Lider el değiştirdi
Ekim ayının en iyi telefonları sıralandı! Lider el değiştirdi
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keanu Reeves bunu beğendi: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü ile geliyor!
Keanu Reeves bunu beğendi: Beklenen yapıma özel saat yolda!
Virgin Hyperloop, ilk kez yolculu yüksek hızlı test sürüşü yaptı
1000 km / s hıza ulaşacak! İlk yolculu testini tamamladı
iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir
iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan Counter Strike efsanesi 20 yaşında
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
Fortnite iPhone'a geri geliyor
Fortnite iPhone'a geri geliyor
Meizu rakiplerine korku saldı
Meizu rakiplerine korku saldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.