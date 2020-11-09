OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?

Oppo Reno4 ve Oppo Reno4 Pro bildiğiniz gibi haziran ayında tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Reno4 SE eylülde, Reno 4F ise geçen ay aileye katıldı. Şimdi ise şirketin yeni nesil Reno akıllı telefonu olan OPPO Reno 5 ailesini tanıtacağı yönünde ilk sızıntılar geldi.

OPPO RENO 5 ÖZELLİKLERİ

Oppo akıllı telefon hakkında bilgiler TENAA veri tabanında yer aldı. Yeni akıllı telefonun ayırt edici özellikleri arasında 65 watt hızlı şarjlı 4200 mAh pil ve 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörlü çok modüllü ana kamera yer alıyor. Akıllı telefonun Android 11 tabanlı ColorOS kullanıcı arayüzü ile çalışacağını da belirtelim.

Akıllı telefon gövdesinin boyutları 159.1 × 73.4 × 7.9 mm olacak. Ön paneli ise 60 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç OLED ekran olacak. 5G destekli Dimensity 800U yonga setinden beslenecek olan telefonda 6 GB RAM bulunacak.

OPPO RENO 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Reno 5’in duyurusunun ne zaman olacak kesin olarak bilinmiyor. Şirketin yeni akıllı telefonunun piyasaya sürülmesini ertelemeyeceğini ve telefonu bu yıl sonundan önce piyasaya sunacağını tahmin ediyoruz.