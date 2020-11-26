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Oppo Reno 5 Pro’nun yonga seti göründü

26.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Oppo Reno 5 Pro’nun yonga seti göründü

Oppo’nun yeni nesil Reno modelleri performans testinde ortaya çıktı. İşte Oppo Reno 5 modeller ile ilgili son detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki firmalardan biri olan Oppo model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici Reno serisi ile önemli bir müşteri kitlesine erişmeyi başarmıştı. Son olarak Reno 4 modelleriyle kullanıcı karşısına çıkan Oppo, şu aralar yeni Reno modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Son bir iki haftadır Reno 5 modelleri hakkında pek çok iddia duymuştuk. Bu iddialardan birisi de 3 telefonda 2 farklı markanın yonga setlerinin kullanılacağı yönündeydi. Yani Oppo iki Reno 5 modelinde Qualcomm ve bir Reno 5 modelinde de MediaTek yongası kullanacaktı.

İddialar Oppo’nun Reno 5 Pro ve Reno 5’te Qualcomm imzalı yongalar kullanacağı yönündeydi. Lite versiyonda ise MediaTek yongası tercih edilecekti.

OPPO RENO 5 PERFORMANS TESTİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimi gün Reno 5 modelleri performans testinde ortaya çıktı. Böylece telefonların kullandıkları yonga setleri de netlik kazanmış oldu.

Geekbench’ten sızdırılan rapora göre yeni Reno serisinin amiral gemisi modeli MediaTek imzalı Dimensity 1000+ ile gelecek. Reno 5 modelinde ise Snapdragon 765G yonga seti kullanılacak.
Açıkçası bunu kimse beklemiyordu. Yani çatı modelde MediaTek yongasının tercih edilmesi herkes için sürpriz oldu diyebiliriz.

OPPO katlanabilir telefon konusunda acele etmeyecekOPPO katlanabilir telefon konusunda acele etmeyecek

Elbette bu konuda Oppo tarafından yapılmış bir açıklamanın olmadığını da belirtmek gerekiyor. Belki de Çinli üretici tam tersi bir açıklama da yapabilir. Belki de bu yonga ile gelen modeller bölge bazlı cihazlardır.

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