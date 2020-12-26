OPPO Reno 5 Pro Plus rakip tanımayacak

OPPO bugün, şirketin bu ayın başlarında piyasaya sürüldüğünde söz verdiği gibi, Reno serisindeki en yeni üst düzey akıllı telefonu OPPO Reno 5 Pro Plus modelini duyurdu. 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve yüzde 92,10 ekran / gövde oranına sahip 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan telefon kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.
Daha hızlı ve daha doğru odaklama, video izleme için 50 MP Sony IMX766 sensör, 1.0μm piksel boyutu, DOL-HDR (Dijital Örtüşme Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi, Canlı HDR video algoritması, Tam piksel çok yönlü odaklama teknolojisine sahip ilk telefon. Bu lens odak, hareketli ve statik nesnelerin otomatik olarak kilitlenmesi, gerçek zamanlı hareket tahmini ve daha fazlasını sunuyor.
Ayrıca 16 MP ultra geniş kamera, 5x hibrit yakınlaştırmalı 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte geliyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor.
OPPO Reno 5 Pro Plus özellikleri
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