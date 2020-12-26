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OPPO Reno 5 Pro Plus rakip tanımayacak

26.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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OPPO Reno 5 Pro Plus rakip tanımayacak

OPPO’nun amiral gemisi segmentinde yer alacak olan OPPO Reno 5 Pro Plus modeli bomba kamera özellikleri ile rakip tanımayacak.

OPPO bugün, şirketin bu ayın başlarında piyasaya sürüldüğünde söz verdiği gibi, Reno serisindeki en yeni üst düzey akıllı telefonu OPPO Reno 5 Pro Plus modelini duyurdu. 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve yüzde 92,10 ekran / gövde oranına sahip 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan telefon kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Daha hızlı ve daha doğru odaklama, video izleme için 50 MP Sony IMX766 sensör, 1.0μm piksel boyutu, DOL-HDR (Dijital Örtüşme Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi, Canlı HDR video algoritması, Tam piksel çok yönlü odaklama teknolojisine sahip ilk telefon. Bu lens odak, hareketli ve statik nesnelerin otomatik olarak kilitlenmesi, gerçek zamanlı hareket tahmini ve daha fazlasını sunuyor.

Ayrıca 16 MP ultra geniş kamera, 5x hibrit yakınlaştırmalı 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte geliyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor.

OPPO Reno 5 Pro Plus özellikleri

  • 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti
  • 8GB LPDDR4x RAM / 128GB (UFS 2.1) depolama
  • 12GB LPDDR4x RAM / 256GB (UFS 2.1) depolama
  • Android 11 / ColorOS 11.1 işletim sistemi
  • 50MP Sony IMX766 sensör f/1.7 diyafram + 16MP 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 13MP telefoto + 2MP mono portre lens f/2.4 diyafram
  • 32MP f/2.4 diyafram ön kamera
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 159.7×73.2×7.6mm
  • Ağırlık: 173 gram
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
  • 65W Super Flash Charge destekli 4.350 mAh kapasiteli batarya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oppo açıklaması yaptı

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