OPPO Reno 5 Pro Plus rakip tanımayacak

OPPO bugün, şirketin bu ayın başlarında piyasaya sürüldüğünde söz verdiği gibi, Reno serisindeki en yeni üst düzey akıllı telefonu OPPO Reno 5 Pro Plus modelini duyurdu. 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve yüzde 92,10 ekran / gövde oranına sahip 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan telefon kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Daha hızlı ve daha doğru odaklama, video izleme için 50 MP Sony IMX766 sensör, 1.0μm piksel boyutu, DOL-HDR (Dijital Örtüşme Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi, Canlı HDR video algoritması, Tam piksel çok yönlü odaklama teknolojisine sahip ilk telefon. Bu lens odak, hareketli ve statik nesnelerin otomatik olarak kilitlenmesi, gerçek zamanlı hareket tahmini ve daha fazlasını sunuyor.

Ayrıca 16 MP ultra geniş kamera, 5x hibrit yakınlaştırmalı 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte geliyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor.

OPPO Reno 5 Pro Plus özellikleri



6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti

8GB LPDDR4x RAM / 128GB (UFS 2.1) depolama

12GB LPDDR4x RAM / 256GB (UFS 2.1) depolama

Android 11 / ColorOS 11.1 işletim sistemi

50MP Sony IMX766 sensör f/1.7 diyafram + 16MP 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 13MP telefoto + 2MP mono portre lens f/2.4 diyafram

32MP f/2.4 diyafram ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 159.7×73.2×7.6mm

Ağırlık: 173 gram

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

65W Super Flash Charge destekli 4.350 mAh kapasiteli batarya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oppo açıklaması yaptı

