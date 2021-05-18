Oppo Reno 6 karşımıza çıktı! İşte muhtemel özellikleri

Şimdiye kadar şirketin üç yeni cihaz hazırladığı söyleniyor. Bunlar: Oppo Reno 6, Reno 6 Pro ve Reno 6 Pro+. Pro varyantlarıyla ilgili ayrıntılar geçen hafta TENAA’da ortaya çıktı. Şimdi, Oppo Reno 6 aynı sertifika yetkilisinin listesinde göründü. Her zaman olduğu gibi, PEQM00 model numarasıyla birlikte cihazın teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.

İŞTE OPPO RENO 6'NIN ÖZELLİKLERİ

TENAA sertifikasına göre Reno 6, 6.43 inçlik bir ekrana sahip. Oppo Reno 6 serisi altındaki cihazlar, standart modelde bile bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panel muhtemelen FHD+ çözünürlükle (2.400 x 1.080 piksel) olacak. Dahası, selfie kamerası için sol üst köşeye hizalanmış bir delik ve ekran için en az 90 Hz yenileme hızı bekleniyor.

Reno 6, iddialara göre gücünü çift hücre teknolojisine dayanan 4,200 mAh pilden alacak. Oppo, bataryanın 65W hızlı şarj teknolojisinin getirdiği strese dayanabilmesini sağlamak için bu çift hücre teknolojisine bağlı kalıyor. Oppo Reno 6'nın kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geleceğini varsayıyoruz. Oppo, önemli yıl ortası sürümleri olduklarından, bu yeni cihazlarla ColorOS 11.2 gibi yeni bir yükseltme bile açıklayabilir.

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