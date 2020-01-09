Oppo Reno2 Z güçlü özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor!

Oppo Reno 2Z’nin gece mavisi ve gök beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. İkisi de ışık altında gerçekten ışıl ışık parlıyor. Gece mavisi modelinde değişken renk tonları dikkat çekerken, gök beyazı rengi ise adeta saf bir inciyi anımsatıyor. 3D kavisli tasarlanan gövdesiyle elde rahat bir tutuş hissi sağlıyor. Reno 2Z’nin yumuşak tasarım hatları göz okşuyor, ama bunun yanında sağlamlık detayı da es geçilmemiş. Zira ürün, Corning’in Gorilla Glass 5 korumasıyla geliyor, ki bu sayede darbe ve çizilmelere karşı daya dayanıklı bir ürüne sahip oluyoruz.

Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 6.53 inç değerde ekrana sahip olması. Bu gerçekten çoğu modelde görülmeyen büyük bir değer. Önemli bir detay ise, bu kadar büyük bir ekran sunulurken çerçevelerin ince kalması sağlanabilmiş ve ön üst kısımda ekrana olumsuz etki edebilecek bir selfie kamerası detayı bulunmuyor. %91.1’lik bir ekran gövde oranından söz ediliyor, ki bu çok iyi. Bu arada Selfie kameranın pop-up sistemiyle sunulduğunu, kamerada bokeh efektli video çekim özelliğinin bulunduğunu ve bu özellikli kameranın da dünyada ilk olduğunu ekleyelim.

OPPO RENO2 Z GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİYLE RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR



1080 x 2340 çözünürlük sunan ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve gerek iç, gerekse de dış mekân kullanımları için gayet yeterli bir parlaklık düzeyine sahip. Geç saatlere kadar okuma yapmak isteyen ya da bir şeyler izlemek isteyenler için farklı görüntüleme modları da bulunmakta. Zararlı mavi ışınlara bu sayede elveda diyebilirsiniz. Tabii ekranın büyük olması, bir şeyler izlemek, okumak ya da oynamak için çok iyi. Daha büyük sayfalarda bir şeyler okumayı, büyük ekranda bir şeyler izlerken detayları daha iyi görmeyi, oyun oynarken de en ufak detaylara dahi daha iyi odaklanmayı kim istemez ki? İşte Oppo Reno 2Z, bu konularda da sizi memnun ediyor. Tabii burada kullanılan çipset, depolama ve RAM unsurlarının da önemi büyük. Telefon, MediaTek’in MT6779 Helio P90 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB depolama faktörleri var. Telefonun microSD desteği de bulunmakta. Ek olarak, Reno 2Z’nin 256GB depolama sunan modeli de var. Baktığımızda, pek çok orta seviye telefonda 4 ve 6GB RAM, 64GB depolama gibi detaylar görüyoruz. Reno 2Z ise, hem performans hem de daha fazla oyun ve uygulama depolama olarak size daha fazla imkân sunuyor..!