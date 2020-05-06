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Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'de! İşte Reno3 ve Reno3 Pro'nun Türkiye fiyatı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Oppo'nun geçtiğimiz gün Türkiye'ye geleceğini duyurduğu Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro'nun fiyatı belli oldu. Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro fiyatı belli olur olmaz Türkiye'de satışa çıktı. İşte akıllı telefonların fiyatları...

Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'de! İşte Reno3 ve Reno3 Pro'nun Türkiye fiyatı...

Oppo dün yaptığı basın duyurusuyla Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro'yu ülkemiz topraklarına getireceğinin müjdesini vermişti. Bu iki telefon, Oppo Find X2'ten sonra ülkemize gelecek ilk telefonlar olma özelliğini taşıyordu. Oppo, paylaştığı bültende geri sayımın başladığını söylemişti. Anlaşılan o ki geri sayım sona erdi. Zira, Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO'NUN YENİ AKILLI TELEFONLARI TÜRKİYE'YE GELDİ

Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro güçlerini iki ayrı işlemciden alıyor. Oppo Reno3, MediaTek üretimi Helio P90; Oppo Reno3 Pro ise Qualcomm üretimi Snapdragon 765G işlemcisi kullanıyor. İki telefon tasarım olarak ise neredeyse birbirinin aynısı. Gelelim şimdi akıllı telefonların merakla beklenen fiyatlarına.

OPPO RENO3 VE OPPO RENO3 PRO FİYATI

Oppo Reno 3 fiyatı 3999 TL olarak, Oppo Reno3 Pro'nun fiyatı ise 6599 TL olarak belirlendi. Oppo Reno3 serisi halihazırda birçok satış kanalı aracılığıyla satışta bulunuyor.

oppo reno 3-1

OPPO RENO3 ÖZELLİKLERİ

  • 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ ekran
  • Mediatek Helio P90 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama alanı
  • 48 MP ana + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz kamera
  • 44 MP ön kamera
  • VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4025 mAh değerinde batarya
  • Android 10
  • Fiyatı: 3999 TL

Oppo reno3 pro

OPPO RENO3 PRO ÖZELLİKLERİ

  • 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran
  • Snapdragon 765G işlemci
  • 8 GB/12GB RAM
  • 256 GB dahili depolama alanı
  • 48 MP ana kamera + 8 MP telefoto + 13 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz kamera
  • 32MP ön kamera
  • VOOC4.0 hızlı şarj teknolojisi 4025 mAh değerinde batarya
  • Android 10
  • Fiyat: 6599 TL
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