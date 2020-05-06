Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'de! İşte Reno3 ve Reno3 Pro'nun Türkiye fiyatı...

Oppo dün yaptığı basın duyurusuyla Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro'yu ülkemiz topraklarına getireceğinin müjdesini vermişti. Bu iki telefon, Oppo Find X2'ten sonra ülkemize gelecek ilk telefonlar olma özelliğini taşıyordu. Oppo, paylaştığı bültende geri sayımın başladığını söylemişti. Anlaşılan o ki geri sayım sona erdi. Zira, Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO'NUN YENİ AKILLI TELEFONLARI TÜRKİYE'YE GELDİ

Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro güçlerini iki ayrı işlemciden alıyor. Oppo Reno3, MediaTek üretimi Helio P90; Oppo Reno3 Pro ise Qualcomm üretimi Snapdragon 765G işlemcisi kullanıyor. İki telefon tasarım olarak ise neredeyse birbirinin aynısı. Gelelim şimdi akıllı telefonların merakla beklenen fiyatlarına.

OPPO RENO3 VE OPPO RENO3 PRO FİYATI

Oppo Reno 3 fiyatı 3999 TL olarak, Oppo Reno3 Pro'nun fiyatı ise 6599 TL olarak belirlendi. Oppo Reno3 serisi halihazırda birçok satış kanalı aracılığıyla satışta bulunuyor.

OPPO RENO3 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde FHD+ ekran

Mediatek Helio P90 işlemci

8 GB RAM

128 GB dahili depolama alanı

48 MP ana + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz kamera

44 MP ön kamera

VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4025 mAh değerinde batarya

Android 10

Fiyatı: 3999 TL

OPPO RENO3 PRO ÖZELLİKLERİ