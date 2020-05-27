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Oppo Reno4 ailesi yakında tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Reno serisi Oppo yetkililerinin yüzünü güldüren bir seri oldu. Özellikle Oppo Reno3 oldukça başarılı bir model olarak pazar payından istediği payı aldı.

Oppo Reno4 ailesi yakında tanıtılacak

Oppo şimdi de Reno serisinin son üyesi olacak olan Oppo Reno4 ve Oppo Reno4 Pro üzerinde çalışıyor. Çin’in ünlü sosyal medyası Weibo’da geçtiğimiz günlerde telefonun afişi yayınlanmıştı. Şimdi telefonun özelliklerinin yer aldığı bir fotoğraf ve bir teaser videosu sızdırıldı.

YENİ OPPO RENO4 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Aşağıda göreceğiniz gibi Reno4 Pro ve Oppo Reno4 olmak üzere iki farklı opsiyon olacak. Reno4 6.43 inç büyüklüğünde 2.5D eğimli ekran ile gelecek. Telefon gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Bu yonga setine 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik edecek. Telefonun arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğe sahip derinlik lensi bulunacak. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alacak. Telefon aşağıda görüleceği üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelecek.

Tabi bu özelliklerin kesin olarak doğru olduğunu söylemek için çok erken. Özellikle yonga seti kısmında Oppo, MediaTek’in işlemcisini alternatif olarak sunabilir. Bununla birlikte Snapdragon 765G’nin güncellenmiş versiyonu olan Snapdragon 768G’yi kullanması da bir ihtimal.

Aşağıda telefonun sızdırılan teaser videosunu bulabilirsiniz. Videoda kum taneleri arasından çıkan bir telefonu görüyoruz. Arka gövdede dörtlü kamera kurulumu, bir adet led flaş, Oppo ve Reno Glow yazısını görüyoruz.

Oppo Reno 4’ün tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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