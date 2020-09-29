OPPO Reno4 Z 5G tanıtıldı! İşte OPPO Reno4 Z 5G'nin özellikleri ve fiyatı

OPPO Reno4 Z 5G özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıktı. OPPO'nun yeni telefonu diğer rakipler telefonlar gibi çerçevelerinden mümkün olduğunca arınmış bir tasarıma sahip. Hal böyle olunca OPPO telefonun çift ön kamerası da ekranın sol üst tarafına yerleşen bir çentiğe konumlanmış durumda. Bunun dışında telefonun ön tarafı olabildiğince ekrandan oluşuyor.

OPPO RENO4 Z 5G ÖZELLİKLERİ

Reno4 Z 5G özellikleri arasında 6,57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Yukarıda da bahsettiğimiz ve ekranda yer alan çift ön kameralardan ilki ise 16 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan tanıyor. 2 MP çözünürlüğündeki ikincil ön kamera ise derinlik sensörü olarak çalışıyor. OPPO Reno4 Z 5G gücünü ise MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tam bu noktada MediaTek Dimensity 800'ün 5G destekli orta seviye bir işlemci olduğunu ve Qualcomm üretimi Snapdragon 700 serisi işlemcilerle rekabet ettiğini belirtmek gerek. 18W hızlı şarj desteğine sahip olan OPPO'nun yeni telefonu 4000 mAh değerindeki pilini de arka yüzeyinin altında saklıyor.