Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Model yeni bir yonga seti gerektiriyor. Telefon, birkaç ay önce Reno4 4G’de de kullanılan Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Yeni model, onu diğer Reno5 modelleriyle daha uyumlu hale getirmek için 4 serisine göre çeşitli iyileştirmeler ile geliyor.

OPPO RENO5 4G ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno5 4G, 6,4 inç AMOLED paneli 90 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına yükseltiyor. Çözünürlük 1080p+ olarak kalacak. Ekran, Işık modunda tam sRGB kapsamı sunarken, Canlı mod sRGB’de yüzde 100’ün üzerine çıkıyor ve DCI-P3 renk gamının yüzde 93’ünü kapsıyor. HD çözünürlük Netflix ve Amazon Prime Video’da desteklenmekte, ayrıca Dolby Atmos ses desteği de bulunuyor.

Diğer bir yükseltme, f / 1,7 diyafram açıklığının ile gelen 64 MP'lik ana kamera. Özçekim kamerası da güçlendi ve şimdi 44 MP sensöre sahip. Kalan üç modül ise aynı – 8MP ultra geniş açılı kamera (119 °) ve iki 2 MP modül. Zor aydınlatma durumları için Reno5 4G, hem fotoğraflar hem de videolar için kullanılabilen Süper Gece modu ve Canlı HDR sunuyor. Bölünmüş ekran görünümünden ikili pozlamaya kadar bir dizi video modu da var.