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Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

04.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Bu ayın başlarında Oppo, Reno5 ve Reno5 Pro’nun 5G bağlantılı ikili modelini tanıttı. Şimdi şirket sessizce Reno5’in 4G versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, kardeşine oldukça benziyor ancak bazı önemli farklılıklar da mevcut.

Model yeni bir yonga seti gerektiriyor. Telefon, birkaç ay önce Reno4 4G’de de kullanılan Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Yeni model, onu diğer Reno5 modelleriyle daha uyumlu hale getirmek için 4 serisine göre çeşitli iyileştirmeler ile geliyor.

OPPO RENO5 4G ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno5 4G, 6,4 inç AMOLED paneli 90 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına yükseltiyor. Çözünürlük 1080p+ olarak kalacak. Ekran, Işık modunda tam sRGB kapsamı sunarken, Canlı mod sRGB’de yüzde 100’ün üzerine çıkıyor ve DCI-P3 renk gamının yüzde 93’ünü kapsıyor. HD çözünürlük Netflix ve Amazon Prime Video’da desteklenmekte, ayrıca Dolby Atmos ses desteği de bulunuyor.

Diğer bir yükseltme, f / 1,7 diyafram açıklığının ile gelen 64 MP'lik ana kamera. Özçekim kamerası da güçlendi ve şimdi 44 MP sensöre sahip. Kalan üç modül ise aynı – 8MP ultra geniş açılı kamera (119 °) ve iki 2 MP modül. Zor aydınlatma durumları için Reno5 4G, hem fotoğraflar hem de videolar için kullanılabilen Süper Gece modu ve Canlı HDR sunuyor. Bölünmüş ekran görünümünden ikili pozlamaya kadar bir dizi video modu da var.

4.300 mAh pil, Reno4’tekinden (4.015 mAh) biraz daha büyük ve daha hızlı şarj oluyor. 30W’dan 50W’a kadar çıkabiliyor. İlginç bir şekilde, 5G kardeşinde olduğu gibi 65W şarj cihazıyla geliyor ve maksimum şarj 65W’ın altında dursa da, tam şarj hala sadece 48 dakika sürüyor.

Aşırı güçlü bir şarj cihazı eklemek oldukça cömert bir hareket. Bu şarj cihazı, USB Güç Dağıtımı PPS’yi destekliyor, böylece onu diğer aygıtlarınız için de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca, amiral gemisinde 3,5 mm kulaklık jakı var.

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Telefon, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Kart yuvası, depolamayı genişletmek için iki SIM + bir microSD barındırabilir. Ek bağlantı, aptX HD ve LDAC ile Bluetooth 5.1’i içerir, ancak NFC mevcut değil.

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