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OPPO Reno5 5G ortaya çıktı

02.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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OPPO Reno5 5G ortaya çıktı

Yıl neredeyse bitmek üzere. Ancak akıllı telefon üreticileri son dakika lansmanlarıyla 2020 4. çeyrek satışlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. OPPO’nun bu süreçte Çin’de OPPO Reno5 5G modelini tanıtacağı söyleniyor. Yeni akıllı telefon serisi, ana Oppo Reno5 5G ve bir Reno 5 Pro 5G’yi barındıracak gibi görünüyor.

Cihaz iddialara göre, 65W hızlı şarj desteği ile gelecek. 65W hızlı şarj, bu tür cihazlar için bir eğilim gibi görünüyor. Realme, bu şarj özelliğine sahip Realme 7 Pro ve X7 Pro’larını piyasaya sürmüştü. OnePlus bu furyayı OnePlus 8T ile takip etti. Şimdi Reno 5 serisinin bu çılgınca hızlı şarj teknolojisine geçiş yapacak.

MUHTEMEL OPPO RENO5 5G ÖZELLİKLERİ

Cihaz, Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black ve Star Wish Red renklerinde gelecek şekilde ayarlandı. Web’de Oppo Reno5 5G’nin Aurora Mavisi rengini gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Sızdırılan bu görüntü ile Reno5 serisinin dikkat çeken bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dörtlü kamera kurulumunu ve bir LED flaşı içeren dikdörtgen şeklinde kurulum bu modelde bizleri bekleyecek. Muhtemelen ana kamera AI destekli 64 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. En azından sızdırılan görüntüden anlaşılanlar bu yönde.

Sağ üst kısımda, dikey olarak hizalanmış Oppo logosu bulunurken, alt kısımda “Reno Glow” yazısı yer alacak. Önceki sızıntılara göre, ana Reno5 5G, Dimensity 800U yonga setine sahip olacak. Mevcut RAM ve depolama miktarı hakkında bilgi yok. Ancak cihazın 6GB RAM ve 128GB Depolama ile geleceğini düşünüyoruz.

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Telefon, selfie kamerası için sol üstte hizalanmış bir delikli 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

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