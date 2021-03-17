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Oppo Reno5 F tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

17.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Oppo Reno5 F tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo, Reno5 F akıllı telefon modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Reno5 ailesinin Reno5 K'dan sonraki yeni üyesi olan Reno5 F'nin özellikleri arasında 8 GB RAM bulunuyor. Reno5 F'nin fiyatı ile akıllı telefon arayışındaki kişilerin ilgisini çekebilir.

Oppo Reno5 ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Reno5 K adında bir modelin duyurusunu yapmıştı. Oppo, şimdi ise Reno5 F adında yeni bir akıllı telefonun duyurusunu Kenya'da gerçekleştirdi.

OPPO RENO5 F ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno5 F özellikleri arasında 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekran 135 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahipken, oyun modunda dokunmatik örnekleme hızı 180 Hz'e çıkıyor. Telefon gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile gelen Oppo Reno5 F, 30W VOOC Charge destekli 4.310 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Oppo Reno5 F özellikleri

Reno5 F'nin arka tarafında bizi dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP mono kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefonun sol üst çerçevesinde yer alan nokta çentikte ise 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Oppo Reno5 F fiyatı

OPPO RENO5 F FİYATI NE KADAR?

Oppo Reno5 F'nin fiyatı Kenya'da 31.499 Kenya Şilini olarak açıklandı. Bu, mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 287 dolar olarak çevriliyor. Telefonun yakında daha fazla pazara ulaşması bekleniyor.

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akıllı telefon
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