Oppo Reno5 F tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Reno5 K adında bir modelin duyurusunu yapmıştı. Oppo, şimdi ise Reno5 F adında yeni bir akıllı telefonun duyurusunu Kenya'da gerçekleştirdi.

OPPO RENO5 F ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno5 F özellikleri arasında 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekran 135 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahipken, oyun modunda dokunmatik örnekleme hızı 180 Hz'e çıkıyor. Telefon gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile gelen Oppo Reno5 F, 30W VOOC Charge destekli 4.310 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Reno5 F'nin arka tarafında bizi dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP mono kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefonun sol üst çerçevesinde yer alan nokta çentikte ise 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.