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  4. Oppo Reno5 K tanıtıldı! Kalbinde Snapdragon 750 var

Oppo Reno5 K tanıtıldı! Kalbinde Snapdragon 750 var

25.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Oppo Reno5 K tanıtıldı! Kalbinde Snapdragon 750 var

Oppo Reno5 K, akıllı telefon üreticisi Oppo tarafından resmi olarak lanse edildi. Snapdragon 750 işlemci ile gelen Oppo Reno5 K özellikleri ile orta segment Android akıllı telefon satın almak isteyenlerin dikkatini çekebilir.

Oppo Reno5 serisini aralık ayında tanıttı. Seri Reno5, Reno5 Pro ve Reno5 Pro+'tan oluştu. Akıllı telefon üreticisi bugün ise Reno5 serisine Reno5 K adında yeni bir üye daha ekledi. Oppo Reno5 K, ailedeki diğer modellere göre farklı özelliklere sahip. Ancak akıllı telefonun tasarımının Reno5'e benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oppo Reno5 K tanıtıldı

OPPO RENO5 K ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno5 K'nın özelliklerine geçelim. Telefon 90 Hz'lik 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekranın üzerine kurulu. Ekranın altında Snapdragon 750 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Reno5 K'nın en dikkat çeken noktası ise pili. Zira 4.300 mAh'lik pil, 65W hızlı şarj desteğine sahip. Bu, orta segment bir telefon için iyi bir seçenek olarak göze çarpıyor.

Oppo Reno5 K özellikleri

Reno5 K'nın arka tarafında farklı yeteneklere sahip dört kamera var. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom portre kamera olarak görev yapıyor. Kutusundan Android 11 ile çıkan akıllı telefonun ekranındaki nokta çentikte ise 32 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Oppo Reno5 K kamera

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Reno5 K üç farklı renkte sunuluyor. Telefon 6 Mart'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak, ancak Oppo henüz Reno 5K'nın fiyatını açıklamadı.

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