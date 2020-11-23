Oppo Reno5 serisinde bu yongalar kullanılacak

Bir süredir ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Oppo müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle Acun’un rol aldığı reklamlarla büyük sükse yapan Çinli telefon üreticisi şimdi de yeni Reno serisi ile gündemde.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Oppo son olarak Reno4 serisini ülkemizde satışa sunmuştu. Çinli üretici bir süredir de yeni Reno serisi üzerinde çalışıyor.

Son birkaç haftadır yeni Reno modellerine ilişkin bazı bilgiler sızdırılmıştı. Şimdi ise bu bilgilere yenileri eklendi. Görünen o ki Oppo yeni Reno modellerinde hem Qualcomm, hem de MediaTek imzalı yongaları kullanacak.

Oppo ülkemizde de satışa sunduğu Reno4 serisinde de Qualcomm ve MediaTek yongalarını kullanmıştı. Nitekim bu durum serinin yeni cihazlarında da söz konusu olacak.

Sızdırılan son bilgilere göre Reno5 Pro’da Snapdragon 865 yonga seti kullanılacak. Reno5’te ise Snapdragon 765G yongasına yer verilecek. Reno5 Lite’da ise Dimensity 1000 yongasının kullanılacağı iddia ediliyor. Elbette bunlar şimdilik bir iddiadan ibaret. Fakat olma olasılığı yüksek olan iddialardan bahsediyoruz.