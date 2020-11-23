HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno5 serisinde bu yongalar kullanılacak

Oppo Reno5 serisinde bu yongalar kullanılacak

23.11.2020 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oppo Reno5 serisinde bu yongalar kullanılacak

Akıllı telefon sektöründeki dinamik isimlerden Oppo, Reno5 serisinde hem Qualcomm hem de MediaTek yongalarını kullanacak. İşte konunun detaylar.

Bir süredir ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Oppo müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle Acun’un rol aldığı reklamlarla büyük sükse yapan Çinli telefon üreticisi şimdi de yeni Reno serisi ile gündemde.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Oppo son olarak Reno4 serisini ülkemizde satışa sunmuştu. Çinli üretici bir süredir de yeni Reno serisi üzerinde çalışıyor.

Son birkaç haftadır yeni Reno modellerine ilişkin bazı bilgiler sızdırılmıştı. Şimdi ise bu bilgilere yenileri eklendi. Görünen o ki Oppo yeni Reno modellerinde hem Qualcomm, hem de MediaTek imzalı yongaları kullanacak.

Oppo ülkemizde de satışa sunduğu Reno4 serisinde de Qualcomm ve MediaTek yongalarını kullanmıştı. Nitekim bu durum serinin yeni cihazlarında da söz konusu olacak.

Sızdırılan son bilgilere göre Reno5 Pro’da Snapdragon 865 yonga seti kullanılacak. Reno5’te ise Snapdragon 765G yongasına yer verilecek. Reno5 Lite’da ise Dimensity 1000 yongasının kullanılacağı iddia ediliyor. Elbette bunlar şimdilik bir iddiadan ibaret. Fakat olma olasılığı yüksek olan iddialardan bahsediyoruz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Oppo Reno serisinin tüm cihazlarını Türkiye pazarında satışa sundu. Muhtemelen Reno5 modelleri de ülkemizde raflardaki yerini alacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

Sony Game Pass benzeri bir sistem üzerinde çalışıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
POCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktıPOCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktı
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

Drone röntgencisi hapis cezasıyla durduruldu

Drone röntgencisi hapis cezasıyla durduruldu

Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

Snapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacak

Snapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacak

OriginOS alacak olan modeller hangileri?

OriginOS alacak olan modeller hangileri?

Galaxy Fold 3, ekran altı kamera özelliğiyle gelecek

Galaxy Fold 3, ekran altı kamera özelliğiyle gelecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.