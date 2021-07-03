Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyor

Durumun farkında Oppo, şu sıralar geniş bir yelpazede ve her kullanıcıya hitap eden fiyat politikası ile ürün sunmaya özellikle önem gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Oppo, Reno 5 ve Reno 5 Lite modellerini kısa süre önce ülkemizde satışa sunmuştu. Hatta bu modellerin reklamlarının da şu sıralar TV’lerde döndüğünü söyleyebiliriz.

Her ne kadar bu modeller ülkemizde yeni satışa sunulmuş olsa da Oppo şimdiden bir sonraki Reno modellerinin pazarlamasına da ciddi bir hız vermiş durumda. Bir süredir Çin’de satışta olan Reno6 ve Reno6 Pro modelleri Çin dışında yani Global pazarda da satışa sunulmaya başladı.

Her zaman olduğu gibi yeni Oppo modellerinin de ilk durağı Hindistan oldu. Muhtemelen bu modeller önümüzdeki süreçte ülkemizde de satışa sunulacaktır.

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