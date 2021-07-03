HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyor

Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyor

03.07.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo genel anlamda çok geniş bir müşteri kitlesine erişmek istiyor. Bunu yapabilmek için, her fiyattan farklı model alternatiflerini piyasaya sürmek olduğunu da çok iyi biliyor.

Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyor

Durumun farkında Oppo, şu sıralar geniş bir yelpazede ve her kullanıcıya hitap eden fiyat politikası ile ürün sunmaya özellikle önem gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Oppo, Reno 5 ve Reno 5 Lite modellerini kısa süre önce ülkemizde satışa sunmuştu. Hatta bu modellerin reklamlarının da şu sıralar TV’lerde döndüğünü söyleyebiliriz.

Her ne kadar bu modeller ülkemizde yeni satışa sunulmuş olsa da Oppo şimdiden bir sonraki Reno modellerinin pazarlamasına da ciddi bir hız vermiş durumda. Bir süredir Çin’de satışta olan Reno6 ve Reno6 Pro modelleri Çin dışında yani Global pazarda da satışa sunulmaya başladı.

Her zaman olduğu gibi yeni Oppo modellerinin de ilk durağı Hindistan oldu. Muhtemelen bu modeller önümüzdeki süreçte ülkemizde de satışa sunulacaktır.

Xiaomi TV ve akıllı telefonlara zam kararı aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Twitter kripto paralarda söz sahibi oluyorTwitter kripto paralarda söz sahibi oluyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

13 yaşındaki çocuk bahçede asılı halde bulundu

13 yaşındaki çocuk bahçede asılı halde bulundu

Dikkat! İstanbul, Ankara ve birçok bölge için kritik uyarı

Dikkat! İstanbul, Ankara ve birçok bölge için kritik uyarı

Tepki çeken sözler! "Pis fakirler..."

Tepki çeken sözler! "Pis fakirler..."

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.