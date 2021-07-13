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Oppo Reno6 Pro global pazarda satışa çıkıyor

13.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Debayan Roy adlı bir teknoloji analisti, Twitter’da Oppo Reno6 Pro’nun global pazardaki fiyatını açıkladı. Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Oppo Reno6 Pro 256GB depolama varyantı için fiyat 631 dolar olacak.

Oppo Reno6 Pro global pazarda satışa çıkıyor

Bu sızıntılarla birlikte akıllı telefon serisinin de gün yüzüne çıkmasına kesinlikle yaklaşıyoruz. Önceki bir Flipkart listesine göre de, OPPO Reno6 serisi 14 Temmuz’da Hindistan’da satışa çıkarılacak. Global pazar ve Türkiye’deki çıkış tarihi ise şu an için belirsiz.

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OPPO RENO6 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno6 serisi, Reno6 ve Reno6 Pro olmak üzere iki akıllı telefondan oluşan bir 5G akıllı telefon serisi olacak.  Oppo Reno6’nın 90Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Öte yandan, Reno6 Pro, 90Hz yenileme hızına sahip biraz daha büyük 6.55 inçlik bir panele sahip olacak. Telefonlar, sağlamlık sunan alüminyum alaşımlı bir çerçeveden üretilecek.

Kaputun altında, Reno6 bir MediaTek Dimensity 900 yonga seti tarafından desteklenecek, Reno6 Pro ise Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak. Her iki telefon da 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle gelecek.

Kameralara gelince, telefonların özçekimler için 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Reno6, 64MP birincil, 8MP ikincil ve 2MP makro sensörlü üçlü arka kameralara sahip olacak. Reno6 Pro, ek bir 2MP derinlik sensörü ile aynı kuruluma sahip olacak.

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