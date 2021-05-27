HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

27.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+'tan oluşan Reno6 serisini Çin'de duyuruldu. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan 5G destekli Reno6 serisinin fiyat bilgisi de açıklandı. Akıllı telefonlar, henüz resmi bir açıklama olmasa da Türkiye'ye gelebilir.

Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Oppo Reno6 serisi için bir süredir söylentiler ayyuka çıkmıştı. Telefonlar hakkında pek çok iddia ortaya atılırken, Oppo Çin'de Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+'tan oluşan seriyi duyurarak bu söylentilere bir son verdi. İsterseniz öncelikle Oppo Reno6'nın özellliklerini anlatarak başlayalım.

OPPO RENO6'NIN ÖZELLİKLERİ

Reno6, 90 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,43 inçlik bir AMOLED ekran ile geliyor. Telefon, iPhone 12 modellerinde gördüğümüz gibi düz çerçevelere sahip. Arka tarafta 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera var. Ön taraftaki nokta çentikte ise bizleri 32 MP'lik bir selfie kamerası karşılıyor.

Oppo Reno6 kamera

Reno6'nın pil kapasitesi 4.300 mAh ve 65W hızlı şarj desteği ile bu pil doldurulabiliyor. Yazılım cephesinde karşımıza Android 11 tabanlı ColorOS 11.3 çıkıyor. Telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 900 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

OPPO RENO6 PRO VE RENO6 PRO+'IN ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno6 ve Reno6 Pro+, kamera kurulumları dışında birbirlerine oldukça benzeyen iki telefon. Ancak iki telefonu birbirinden ayıran önemli farklar da yok değil. Pro+ modelinde Find X3 Pro'da gördüğümüz 50 MP'lik IMX 766 ana kamera var. Bunun yanı sıra 16 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera Pro+ modelinde karşımıza çıkıyor.

Reno6

Reno6 Pro'da ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera bulunuyor. Ayrıca Pro+'ta Snapdragon 870 işlemcisi yer alırken, Pro modelde Dimensity 1200 telefona güç veriyor. Her iki telefonun da 8 GB RAM / 128 GB depolama alanına sahip ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanına sahip versiyonları var.

Reno6 Pro Plus

Reno6 Pro ve Reno6 Pro+, teknik özelliklerin geri kalanını paylaşıyor. Her iki telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,55 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Her iki telefon da 4.500 mAh kapasitesindeki pilden güç alıyor ve her ikisi de 65W hızlı şarjı destekliyor. Her iki telefonun ön kamerası da 32 MP çözünürlüğünde.

Oppo Watch Free ortaya çıktıOppo Watch Free ortaya çıktı

OPPO RENO6 SERİSİNİN FİYATLARI

Oppo Reno6 serisinin fiyatları da belli olmuş durumda. Buna göre, telefonların Çin'deki fiyatları şu şekilde;

Oppo Reno6'nın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 2.799 yuan (yaklaşık 439 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.199 yuan (yaklaşık 501 dolar)

Reno6 Pro'nun fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.499 yuan (yaklaşık 548 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.799 yuan (595 dolar)

Reno6 Pro+'ın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.999 yuan (627 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 4.499 yuan (705 dolar)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı
Sosyal medya devi için karar verildi! Milyonlarca ruble ödeyecekSosyal medya devi için karar verildi! Milyonlarca ruble ödeyecek
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.