Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Oppo Reno6 serisi için bir süredir söylentiler ayyuka çıkmıştı. Telefonlar hakkında pek çok iddia ortaya atılırken, Oppo Çin'de Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+'tan oluşan seriyi duyurarak bu söylentilere bir son verdi. İsterseniz öncelikle Oppo Reno6'nın özellliklerini anlatarak başlayalım.
Reno6, 90 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,43 inçlik bir AMOLED ekran ile geliyor. Telefon, iPhone 12 modellerinde gördüğümüz gibi düz çerçevelere sahip. Arka tarafta 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera var. Ön taraftaki nokta çentikte ise bizleri 32 MP'lik bir selfie kamerası karşılıyor.
Reno6'nın pil kapasitesi 4.300 mAh ve 65W hızlı şarj desteği ile bu pil doldurulabiliyor. Yazılım cephesinde karşımıza Android 11 tabanlı ColorOS 11.3 çıkıyor. Telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 900 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Oppo Reno6 ve Reno6 Pro+, kamera kurulumları dışında birbirlerine oldukça benzeyen iki telefon. Ancak iki telefonu birbirinden ayıran önemli farklar da yok değil. Pro+ modelinde Find X3 Pro'da gördüğümüz 50 MP'lik IMX 766 ana kamera var. Bunun yanı sıra 16 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera Pro+ modelinde karşımıza çıkıyor.
Reno6 Pro'da ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera bulunuyor. Ayrıca Pro+'ta Snapdragon 870 işlemcisi yer alırken, Pro modelde Dimensity 1200 telefona güç veriyor. Her iki telefonun da 8 GB RAM / 128 GB depolama alanına sahip ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanına sahip versiyonları var.
Reno6 Pro ve Reno6 Pro+, teknik özelliklerin geri kalanını paylaşıyor. Her iki telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,55 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Her iki telefon da 4.500 mAh kapasitesindeki pilden güç alıyor ve her ikisi de 65W hızlı şarjı destekliyor. Her iki telefonun ön kamerası da 32 MP çözünürlüğünde.
Oppo Reno6 serisinin fiyatları da belli olmuş durumda. Buna göre, telefonların Çin'deki fiyatları şu şekilde;
Oppo Reno6'nın fiyatı
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 2.799 yuan (yaklaşık 439 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.199 yuan (yaklaşık 501 dolar)
Reno6 Pro'nun fiyatı
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.499 yuan (yaklaşık 548 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.799 yuan (595 dolar)
Reno6 Pro+'ın fiyatı
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.999 yuan (627 dolar)
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 4.499 yuan (705 dolar)
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