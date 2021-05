Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Reno6 Pro'da ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera bulunuyor. Ayrıca Pro+'ta Snapdragon 870 işlemcisi yer alırken, Pro modelde Dimensity 1200 telefona güç veriyor. Her iki telefonun da 8 GB RAM / 128 GB depolama alanına sahip ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanına sahip versiyonları var.

Reno6 Pro ve Reno6 Pro+, teknik özelliklerin geri kalanını paylaşıyor. Her iki telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,55 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Her iki telefon da 4.500 mAh kapasitesindeki pilden güç alıyor ve her ikisi de 65W hızlı şarjı destekliyor. Her iki telefonun ön kamerası da 32 MP çözünürlüğünde.

OPPO RENO6 SERİSİNİN FİYATLARI

Oppo Reno6 serisinin fiyatları da belli olmuş durumda. Buna göre, telefonların Çin'deki fiyatları şu şekilde;

Oppo Reno6'nın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 2.799 yuan (yaklaşık 439 dolar)

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.199 yuan (yaklaşık 501 dolar)

Reno6 Pro'nun fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.499 yuan (yaklaşık 548 dolar)

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 3.799 yuan (595 dolar)

Reno6 Pro+'ın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı - 3.999 yuan (627 dolar)

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 4.499 yuan (705 dolar)