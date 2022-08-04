OPPO, Reno7 modelini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen akıllı ürün markalarından OPPO, Reno serisinin en yeni üyesi Reno7'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu.

OPPO açıklamasına göre, Sony ile birlikte geliştirilen IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen OPPO Reno7, fotoğrafçılık performansında büyük bir yeniliğe işaret ediyor.

ColorOS 12 işletim sistemi, uzun ömürlü 4 bin 500 mAh pil ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi gibi gelişmiş donanımlara sahip OPPO Reno7, son derece akıcı bir günlük kullanım sunuyor. Ultra ince retro Reno7 modeli, fiberglas deri tasarım ve ikonik OPPO Glow olmak üzere iki çarpıcı seçenekle kullanıcılarıyla buluşuyor.

- Her anı yakalayan görüntüleme gücü

OPPO Reno7'de 64MP yapay zeka kamera, 2MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2MP Mikrolens bulunuyor. Akıllı telefondaki Mikrolens etrafında, kullanıcıların mikro dünyaları keşfetmeleri için bir dolgu ışığı görevi gören Yörünge Işığı da yer alıyor. Bu ışık ayrıca, lens kullanımdayken bir mesaj geldiğinde, oyun oynarken veya akıllı telefon şarj olurken hafifçe parlıyor ve bildirim ışığı görevi de görüyor.

Akıllı telefonun 32MP selfie kamerası, OPPO ve Sony'nin birlikte geliştirdiği amiral gemisi RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk kez Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor. IMX709, tamamen yeni bir RGBW piksel dizilimine ve OPPO'nun kendi geliştirdiği Quadra Binning algoritmasına sahip. Sensör, bu algoritma sayesinde standart RGGB sensörlerinden yüzde 60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü yüzde 35'e kadar azaltıyor ve düşük ışık koşullarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor.

Amiral gemisi seviyesinde donanımlara sahip OPPO Reno7, etkileyici görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, Bokeh Parlak Portre, Selfie HDR, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu, Yapay Zeka Renk Paleti, Ultra Net 108MP Görüntü Özelliği, Yapay Zeka Sahne Geliştirme, Görüntü Netlik Motoru ve diğerler özellikler sayesinde etraflarında olanları yakalayabiliyor, şaşırtıcı derecede profesyonel portreler çekebiliyor.

- İki farklı renk seçeneğiyle geliyor

Ultra ince retro tasarımıyla Reno Serisinin ikonik tasarımını sürdüren Reno7, günbatımı turuncusu ve kozmik siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Sektörün ilk fiberglas deri tasarımına sahip günbatımı turuncusu rengindeki OPPO Reno7 modeli, canlı bir turuncu renk ve "birinci sınıf" deri hissiyle geliyor. Telefonun orta çerçevesiyle kusursuz bir şekilde bütünleşen arka kapağın, "üstün kalitede" bir dokuyla kaplandığı dikkatlerden kaçmıyor. OPPO Glow özelliğine sahip kozmik siyah seçeneği de evren gibi "sonsuz ve büyüleyici" bir görünüm veriyor.

Yaklaşık 175 gram olan yeni ultra ince retro tasarımıyla OPPO Reno7, günbatımı turuncusu seçeneğinde 7,54 milimetre (mm), kozmik siyah seçeneğindeyse 7,49 mm kalınlığa sahip. Düz kenarlı orta çerçeve tasarımı, akıllı telefona şık ve minimalist bir stil kazandırıyor.

OPPO Reno7'nin 90 Hz yenileme hızıyla akıcı ve rahat görüntüler sunan 6,4 inç AMOLED ekranı, yüksek kalitede videoları oynatmak için Netflix HD/HDR, Amazon HDR ve YouTube HD sertifikasına sahip.

- Üstün donanımla gelen güçlü performans

4.500 mAh piliyle OPPO Reno7, 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 61 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor ve 5 dakikalık şarjla 100 dakika video oynatabiliyor. Donanımındaki Qualcomm Snapdragon 680 4G Mobil Platform, güç tüketimini dengelerken telefonun performansını hızlandırıyor.

OPPO Reno7, 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Orijinal bellek, OPPO'nun Bellek Genişletme özelliğiyle birlikte kullanıldığında geçici olarak 2 GB, 3 GB veya 5 GB artırılabiliyor. Bu da akıllı telefonun daha az gecikmeyle yoğun bellek kullanan birden fazla uygulamayı çalıştırmasını sağlıyor.

- Yeni ColorOS 12

ColorOS 12 ile yüklü gelen ilk akıllı telefon modellerinden biri olan Reno7, kullanıcılara daha rahat ve sorunsuz bir işletim sistemine anında erişim sunuyor. ColorOS 12'deki sürükleyici tasarım ve 3 boyutlu simgeler, kullanıcılara daha sezgisel ve daha kolay bir deneyim yaşatıyor. Yapay Zeka Sistem Hızlandırıcı özelliğine sahip ColorOS 12, OPPO Reno7'nin daha sorunsuz ve daha hızlı çalışması için kaynak tahsisini optimize ediyor ve bellek bölünmelerini azaltıyor. Hızlı Başlangıç, Oyun Odak Modu, Yapay Zeka Kare Hızı Sabitleyici ve Ultra Dokunma Tepkisi özellikleri, eğlence odaklı kullanıcılara sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Kullanıcılara kolaylık sunmak için geliştirilen ColorOS 12'nin, Temassız Kontrol özelliği, kullanıcıların ellerini havada kaydırarak gelen aramaları yanıtlamasına, aramalarda zil sesini kapatmasına veya sayfaları yukarı ve aşağı kaydırmasına olanak tanıyor. Uyarlanabilir Uyku Modu ise kullanıcı telefonun ekranına bakarken ekranın kapanmasını önlüyor.

ColorOS 12, veri güvenliği ve gizlilikten de taviz vermiyor. Bu garanti, ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraflarca onaylandı. Akıllı Bildirim Gizleme gibi özellikler, başka biri ekrana baktığında kullanıcı mahremiyetinin daha fazla korunmasına yardımcı oluyor.

