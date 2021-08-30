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Oppo şimdi de tablet pazarında boy gösterecek

30.08.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo da tablet pazarına giriyor! Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden Oppo, şimdi de tablet pazarına girmeye karar verdi. Son günlerde özellikle Çinli üreticiler tablet pazarına özel bir ilgi duymaya başlamıştı.

Oppo şimdi de tablet pazarında boy gösterecek

Huawei, Xiaomi, TCL derken şimdi de Oppo tablet üretme kararı aldı. Çin kaynaklı söylentilere göre Oppo tarafında tasarlanan ilk tablet önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Böylece Oppo ekosistemine bir cihaz daha eklenmiş olacak.

Hali hazırda Türkiye pazarında da faaliyetlerini sürdüren Oppo, akıllı telefon, akıllı bileklik, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleriyle binlerce müşteriye ulaşmış durumda.

Önümüzdeki süreçte muhtemelen Oppo’nun tablet modeli de ülkemizde satışa sunulacaktır. Büyük bir ihtimalle tablet sektöründen sonra Oppo, PC sektörüne de adım atabilir.

Elbette bu henüz kesinleşmiş bir unsur değil. Fakat diğer Çinli üreticilere bakınca Oppo’nun da PC pazarına girmemesi için bir engel görünmüyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Oppo son dönemde Türkiye’de akıllı telefon da üretmeye başlamıştı. Eğer Oppo tablet sektörüne de girerse, belki tabletler de ülkemizde üretilebilir. Keza farklı firmalar da bu yöntemi denemişlerdi.

Tabi ki Oppo başarılı olmak istiyorsa mutlaka fiyatlarını ucuz tutmalı. Keza bunun ikinci bir alternatifi yok.

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