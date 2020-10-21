Oppo Smart TV modellerini tanıttı

OPPO, 8Hz-120Hz değişken yenileme oranını destekleyen QLED quantum dot panelli amiral gemisi modeli olan Smart TV S1’i tanıttı. OPPO TV S1 modelinde yüzde 120 renk gamı, dinamik bölge karartma desteği ile 210 bölüm arka ışığı, en yüksek parlaklık 1500 nit, 120Hz MEMC özellikleri yer alıyor.
Bu modelde ayrıca hareket dengeleme teknolojisi ve 20 ms’ye kadar düşük gecikme sunuluyor. Ekran 1,86 mm öne doğru hafifçe uzatılmış ve görüntü havada süzülüyormuş gibi görünerek 3 boyutlu bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca TV’de Dolby Atmos desteği de yer alıyor.
65 in inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde QLED quantum dot ekran
48Hz-120Hz değişken yenileme hızı, yüzde 120’ye kadar NTSC renk gamı, 1.07 milyar renk, 1500 nit parlaklığa kadar ekran, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+, HLG desteği
1.8GHz Dört Çekirdekli Cortex A73 MediaTek MT9950 işlemci
Mali-G52 MC2 GPU
8,5 GB RAM
128 GB depolama
ColorOS TV işletim sistemi
Video görüşmeleri için 1080P Pop-up kamera
Breeno ses asistanı
Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.0 (ARC), 2 x USB 3.0, 1 x optik, 1 x Ethernet, NFC tek tuşlu ekran projeksiyonu
5.1.2 kanallı 85W’a kadar 18 hoparlör sistemi (1 × 12W merkez kanal + 2 × 8W sol ve sağ kanallar + 2 × 8W sol ve sağ surround + 25W subwoofer + 2 × 8W Sky kanalı)
Şirket ayrıca 55 inç ve 65 inç seçenekleriyle Smart TV R1 4K modellerini tanıttı.
55 / 65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde ekran
1.8GHz Dört Çekirdekli Cortex A73 MediaTek MT9652 işlemci
Mali-G52 MC GPU
2GB RAM
32GB depolama
ColorOS TV işletim sistemi
Breeno ses asistanı
Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (1 destek ARC), 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x optik
Dolby Audio özellikli 20W 2 hoparlör sistemi
OPPO Smart TV S1 65 inç modeli 1.200 dolar, Smart TV R1 55 inç 500 dolar ve R1 65 inç ise 650 dolardan satışa sunulacak.
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