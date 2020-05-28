Oppo, Snapdragon yonga setini mi tercih edecek?

Sızdırılan bilgiler göre; Reno 4 ve 4 Pro modelinde MediaTek yerine yine Qualcomm‘un Snapdragon 765G yonga seti kullanılacak. 5G destekli olan bu yonga setinin üst segment işlemcilere kafa tuttuğunu söyleyebiliriz. Günlük kullanımda amiral gemisi model gibi bir deneyim sunan Snapdragon 765G’ye 8 GB RAM eşlik edecek.

Pro modelde ise 12 GB RAM‘li sürüm de bulunacak. Ancak bu sürümün Türkiye’ye geleceğini pek düşünmüyoruz. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçeneklerine sahip olacak lan bu modeller 65W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.

Reno4 6.43 inç büyüklüğünde Reno4 Pro ise 6.55 inç büyüklüğünde ekran bulunacak. Muhtemelen bu ekranların çözünürlüğü FHD+ ayarında olur.

Pro modelin arka tarafında 48 Megapiksel + 13 Megapiksel telefoto lens + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + gece modu lensi bulunacak. Ön tarafta ise noktam çentik şeklinde 32 Megapiksellik selfie kamerası yer alacak.

Düz modelde ise 48 Megapiksel + 8 Megapiksel telefoto lens + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera kurulumuna yer verilecek.