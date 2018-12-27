Oppo sonunda Türkiye ye geldi

Türkiye pazarına bugün yeni bir oyuncu giriş yaptı. Huawei ve Xiaomi’nin ardından Oppo da Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu. Oppo firması Türkiye ofisini İstanbul Ataşehir’de açacak. Dünya genelinde altı tane araştırma merkezi bulunan Oppo’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu.

Oppo Türkiye’de nasıl bir fiyat politikası izleyecek?

Yapılan açıklamalara göre; bir aksilik yaşanmaz ise 2019’un ilk çeyreğinde Oppo’nun giriş ve orta segment telefonları ülkemizde satışa sunulacak. Ancak Oppo firması henüz Türkiye fiyatları için bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye’de, Xiaomi, Honor ve Huawei gibi rakipleri bulunan Oppo’nun fiyatları uygun tutması bekleniyor. Umarız Oppo beklendiği gibi performans canavarı telefonlarını ülkemizde uygun fiyatla satışa sunar.

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