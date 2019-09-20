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OPPO ve Google'dan yenilikçi kamera teknolojilerinde iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Yazılımcılar, CameraX'in OPPO akıllı telefonlara entegrasyonu ile iki satırdan daha az kod satırı uygulayarak OPPO’nun önde gelen görüntüleme teknolojilerinden faydalanabiliyor

İSTANBUL (AA) - OPPO, Google’ın CameraX ürününü destekleyen markalar arasında yer aldığını duyurdu.

OPPO açıklamasına göre, akıllı telefon ekosistemindeki büyük markalarla çalışmalar yapan OPPO, Google'la da önemli iş birliklerine imza atıyor. OPPO son olarak, Google'ın kamera uygulaması geliştirmek için devreye aldığı yeni Android Jetpack destek kütüphanesi CameraX platformunu desteklediğini duyurdu.

11 Eylül’de Şangay’da düzenlenen "Google Developer Days China 2019"(GDD China 2019) etkinliğinde, Reno 10x Zoom modeli üzerinden OPPO’nun görüntüleme teknolojisi ve CameraX’in desteklediği özellikler paylaşıldı.

Yeni çözümlerin, Reno 10x Zoom ile birlikte OPPO Reno2 gibi bir dizi OPPO modeli tarafından destekleneceği açıklandı.

CameraX ürünü, yazılımcıların kamera deneyimlerini ve özelliklerini geliştirmelerini sağlayan bir Android çözümü olarak dikkati çekiyor. Yazılımcılar, CameraX'in OPPO akıllı telefonlara entegrasyonu ile iki satırdan daha az kod satırı uygulayarak OPPO’nun önde gelen görüntüleme teknolojilerinden faydalanabiliyor. Yazılımcılar, CameraX sayesinde akıllı telefon modellerine özgü kodlara gerek duymadan uygulama deneyimlerini sorunsuz bir şekilde geliştirebiliyor ve OPPO’nun en gelişmiş "HDR" veya "Güzelleştirme" yeteneklerini kullanabiliyor.

CameraX'in ilk uygulayıcısı olan OPPO, yenilikçi görüntüleme teknolojilerini tüm yazılım geliştiricilere açarak, uygulama deneyimlerinin daha iyi uyarlanmasını sağlıyor. Böylece yazılım geliştiriciler, daha profesyonel ve kullanışlı bir fotoğrafçılık deneyimi yaratmak için OPPO’nun ileri kamera teknolojisinden yararlanma imkanı buluyor.

OPPO, GDD China 2019'da Reno 10X Zoom akıllı telefonun yeni özelliklerinin tanıtımını da yaptı. OPPO standını ziyaret eden kullanıcılar, CameraX özelliğinin yanı sıra OPPO’nun Beauty Mode ve HDR gibi gelişmiş kamera özelliklerinden de yararlanarak yüksek kaliteli fotoğraflar çekme deneyimi yaşadı.

-"Google ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz"

Etkinlikte konuşan OPPO Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Andy Wu, "OPPO olarak, her zaman yenilikçi ürünlerle daha iyi kullanıcı deneyimleri yaratmaya kendimizi adadık. Yazılımcıları güçlendirmek, sağlıklı ve açık bir ekosistem oluşturmak, görüntüleme teknolojilerinde daha fazla çözüm keşfetmek için Google ile CameraX ürününde ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Akıllı bağlantı çağında en yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve dünyadaki kullanıcılarımız için daha iyi bir yaşam yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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