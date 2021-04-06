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Oppo ve Vivo'dan katlanabilir telefonlar geliyor!

06.04.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, Oppo X 2021 gibi konseptlerini gösterse henüz bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürülmedi. Görünüşe göre bu durum değişecek. Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, Oppo'dan katlanabilir telefon geliyor. Üstelik Oppo'ya Vivo da eşlik edecek.

Oppo ve Vivo'dan katlanabilir telefonlar geliyor!

Katlanabilir akıllı telefon pazarı artık çok daha cazip bir hale gelmeye başladı. Bir süredir sadece Samsung ve Huawei gibi üreticilerin katlanabilir akıllı telefonlarıyla domine edilen bu pazar, kapaklı telefonların da piyasaya girmesiyle daha da büyüdü. Huawei, Samsung ve Motorola gibi üreticilere ise son olarak Xiaomi eklendi. Çinli firma, Xiaomi Mi MIX Fold adını taşıyan ilk katlanabilir telefonunu tanıttı. Görünüşe bakılırsa sadece Oppo ve Vivo da bu sektöre giriş yapmak üzere.

OPPO VE VİVO'DAN KATLANABİLİR TELEFON ATAĞI

Gelen raporlardaki iddialara göre, Oppo ve Vivo'nun katlanabilir akıllı telefonları şu anda geliştirme aşamasında. İddia kaynağı, özellikle, Oppo'nun geliştirilmekte olan iki katlanabilir akıllı telefonunun olduğunu söylüyor. Bunlardan biri aktarıldığı kadarıyla yaklaşık 8 inçlik bir ekrana ve diğeri ise 7 inçlik bir ekrana sahip. Her ikisi de Galaxy Z Fold 2, Huawei Mate X2 ve Xiaomi Mi MIX Fold gibi içe katlanabilir bir formda. 7 inçlik modelin seri üretime en yakın model olduğu, bu yüzden de tanıtılacak ilk model olabileceği iddia ediliyor.

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VİVO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU NELER SUNACAK?

Gelelim Vivo'ya. İddia kaynağına göre Vivo, içe doğru katlanabilen, etkileyici bir menteşe tasarımına sahip bir telefon üzerinde çalışıyor. 8 inçlik iç ekrana ve 6.5 inçlik dış ekrana sahip olacağı söylenen telefon, panellerden en az birinde yüksek yenileme hızı sunacak deniyor. Her iki firmadan katlanabilir akıllı telefonlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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akıllı telefon
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