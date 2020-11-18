Oppo X 2021 gibi yeni bir telefonun daha patenti ortaya çıktı

Özellikle 2020 akıllı telefon sektörü açısından önemli bir yıl oldu. Keza bu yıl içerisinde katlanabilir ekran teknolojisi daha yaygın bir hale geldi. Kavisli ekranlı modeller daha göz alıcı hale getirilirken, pek çok telefonda ekran kasa oranı yüzde 90’a yaklaştı.

Yani pek çok akıllı telefon üreticisi 2020 ile birlikte sınıf atladı diyebiliriz. Fakat günün sonunda baktığınızda satışta olan pek çok model birbiriyle neredeyse aynı. Bu da kullanıcıları heyecanlandıracak yeni tasarımların ortaya çıkmasını tetikleyen bir durum.

Özellikle son dönemde LG’nin bu konu ile ilgili önemli girişimleri olduğunu biliyoruz. Keza Samsung ve Xiaomi gibi markalarında. Oppo ise Oppo Inno Day 2020'de uzayan, sarılabilir ekranlı telefonu Oppo X 2021'i tanıttı. Şimdi ise Oppo'nun yeni bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

OPPO'NUN YENİ TELEFONUNUN PATENT GÖRSELİ SIZDIRILDI

Sızdırılan patent görselinde de net bir şekilde görüldüğü üzere çektikçe uzayan bir ekran söz konusu. Yani Oppo’nun yeni telefonu, normalde bir akıllı telefonun yarısı kadarken, çekip uzatıldığında normal telefon boyutlarına geliyor.