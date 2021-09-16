Oppo X3 Pro Photographer Edition için geri sayım başladı

Bilindiği üzere Huawei Leica, Vivo ise Zeiss ile iş birliği içerisinde. Hatta Zeiss daha önceden de Nokia ile iş birliği içerisindeydi. Oppo da uzun süredir yeni bir partner arayışı içerisindeydi. Sonuç olarak bu partner Kodak oldu.

İki ismin birlikte çıkaracakları ilk telefon ise Oppo Find X3 Pro Photographer Edition olacak.

Oppo’nun Kodak ile birlikte geliştireceği model pek çok açıdan Find X3 Pro ile aynı olacak. Yani arada önemli bir fark bulunmayacak. Teknik özelliklerinden, yazılım tarafına kadar iki model arasında fark olmayacak.

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition sizlerin de tahmin edebileceği üzere kamerasıyla ön plana çıkan bir model olacak.

Telefonun nasıl bir kamera performansına sahip olacağı ise şimdilik merak konusu. Fakat Oppo’nun şimdiye kadar ki en iyi kameraya sahip modelinin geldiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

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