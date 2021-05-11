Oppo yazılım desteğini 3 yıla çıkarıyor

Oppo, rekabetçi Avrupa akıllı telefon pazarına 2018’de girdi ancak sadece üç yıl sonra dördüncü en büyük marka oldu. Oppo şimdi yerel müşterilerine önemli bir taahhütte bulunuyor. Hollandalı yayın Android Planet ile paylaşılan bir açıklamada Oppo, yakın zamanda piyasaya sürülen amiral gemisi Find X3 serisi için üç yıllık yazılım desteği sunma taahhüdünü duyurdu.

GOOGLE İLE EŞİT HALE GELDİ

Oppo'nun duyurusu, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite sahiplerinin, şirketin aylık olarak piyasaya sürüleceğini söylediği üç yıllık güvenlik yamaları alacağı anlamına geliyor. Bu politika değişikliği, Oppo’yu güvenlik güncellemeleri açısından Google ile eşit hale getiriyor. Bununla birlikte, orta sınıf ve birinci sınıf akıllı telefonlarında dört yıllık güvenlik yamaları sunan pazar lideri Samsung’un gerisinde kalıyor.

Oppo bu noktaya kadar genellikle iki yıllık yazılım güncellemesi sağlıyordu ancak şimdi Find X3 Pro gibi telefonlar fazladan bir yıl güvenlik yaması alacak. Yeni raporlar ayrıca, Oppo’nun yazılım desteğini dört yıla uzatmak istediğinden bahsediyor, ancak bunun uygulanabilir bir seçenek olup olmadığını hala test ediyor. Tüm Find X3 serisi telefonlar, en az iki Android sürümü güncellemesi için uygun, yani Android 12 ve Android 13 güncellemelerini bir noktada almaları gerekecek.

15 Mayıs geliyor! WhatsApp için tamam mı devam mı?

