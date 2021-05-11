HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo yazılım desteğini 3 yıla çıkarıyor

Oppo yazılım desteğini 3 yıla çıkarıyor

11.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premium Android telefonlar son zamanlarda genişletilmiş yazılım desteği alıyor. Bunun en son kanıtı da Oppo Find X3 serisi olacak. Oppo, Find X3 serisine fazladan bir yıllık yazılım desteği alacağını, böylece toplam desteğini üç yıla çıkarttığını doğruladı.

Oppo yazılım desteğini 3 yıla çıkarıyor

Oppo, rekabetçi Avrupa akıllı telefon pazarına 2018’de girdi ancak sadece üç yıl sonra dördüncü en büyük marka oldu. Oppo şimdi yerel müşterilerine önemli bir taahhütte bulunuyor. Hollandalı yayın Android Planet ile paylaşılan bir açıklamada Oppo, yakın zamanda piyasaya sürülen amiral gemisi Find X3 serisi için üç yıllık yazılım desteği sunma taahhüdünü duyurdu.

GOOGLE İLE EŞİT HALE GELDİ

Oppo'nun duyurusu, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite sahiplerinin, şirketin aylık olarak piyasaya sürüleceğini söylediği üç yıllık güvenlik yamaları alacağı anlamına geliyor. Bu politika değişikliği, Oppo’yu güvenlik güncellemeleri açısından Google ile eşit hale getiriyor. Bununla birlikte, orta sınıf ve birinci sınıf akıllı telefonlarında dört yıllık güvenlik yamaları sunan pazar lideri Samsung’un gerisinde kalıyor.

4-6-600x600

Oppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatıOppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo bu noktaya kadar genellikle iki yıllık yazılım güncellemesi sağlıyordu ancak şimdi Find X3 Pro gibi telefonlar fazladan bir yıl güvenlik yaması alacak. Yeni raporlar ayrıca, Oppo’nun yazılım desteğini dört yıla uzatmak istediğinden bahsediyor, ancak bunun uygulanabilir bir seçenek olup olmadığını hala test ediyor. Tüm Find X3 serisi telefonlar, en az iki Android sürümü güncellemesi için uygun, yani Android 12 ve Android 13 güncellemelerini bir noktada almaları gerekecek.

15 Mayıs geliyor! WhatsApp için tamam mı devam mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü
ASUS Zenfone 8 Mini nasıl olacak?ASUS Zenfone 8 Mini nasıl olacak?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.