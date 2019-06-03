OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu karne hediyeleri

İSTANBUL (AA) - OPPO’nun başta Reno olmak üzere yenilikçi modelleri, çocukları mutlu edecek en güzel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

OPPO açıklamasına göre, öğrenciler yoğun bir eğitim - öğretim döneminin ardından yaz tatili sevinci yaşarken, karne hediyesi alışverişi heyecanı da başladı. Gençler, hediye tercihi olarak en çok yeni nesil akıllı telefonların hayalini kuruyor.

- Reno: Pop-up kamera ile fark yaratıyor

OPPO’nun yeni modeli Reno, hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile genç kullanıcıların bir akıllı telefondan tüm beklentilerini ve fazlasını karşılıyor. Reno özellikle, benzersiz pop-up kamerası ile dikkati çekiyor.

Çekim sırasında yükselen ve kapanan pop-up kamera, bu özelliği ile eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor.

Reno, pop-up kameranın yanı sıra panoramik ekran, 48 MP arka kamera, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Şık tasarımları ile beğeni toplayan Reno’nun, “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.