OPPO'dan yeni akıllı telefon serisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, bugün İsviçre'nin Zürih kentinde Avrupa'da sunduğu Reno serisinin en yeni ürünlerini tanıttı. OPPO açıklamasına göre, yeni Reno serisi, yaratıcı yeniliklerle tasarım, fotoğraf ve performansta yüksek beklentileri karşılayacak şekilde geliştirildi. Pop-up kamera tasarımı, güçlü 10x Hybrid Zoom ve panoramik ekran, Reno serisindeki yenilikçi özelliklerden yalnızca birkaçı. OPPO Reno serisi, kullanıcıların yaratıcı hayal gücünü çığır açan teknoloji ile yakınlaştırmak amacıyla tasarlandı. OPPO, Reno serisi ile kusursuz olmak, ilham vermek gibi öncü rollerini yeniden gözler önüne seriyor. Reno'nun arkasındaki ürün konsepti, bu öncü vizyonla uyumlu bir şekilde geliştirildi. Reno, yaratıcılıktan, doğallıktan ve gençlik ruhundan derinden etkilenirken, yeni bir görsel etkileşim, fotoğrafçılık, eğlence ve sosyal deneyim çağını başlatıyor. OPPO’nun Uluslararası İş Başkanı Alen Wu, "Reno, OPPO’nun akıllı telefon teknolojilerinde gösterdiği gelişiminin geleceği için bir katalizör ve ayrıca OPPO markasının küresel büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... İmamoğlu Veliefendi Hipodromunda 50. İBB Kupası ve 23 Nisan Kupası yarışlarını izledi Sahil turuncuya büründü

Reno serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek için 3 model ile geliyor: Reno 5G, Reno 10x Zoom ve Reno. Tüm sürümler Okyanus Yeşili ve Karbon Siyah olarak adlandırılan iki yeni degrade renginden yararlanıyor. Reno serisinin birleşik tasarımı, göze ve dokunuşa doğal ve pürüzsüz bir siluet sunuyor. Birinci sınıf görünüm sağlamak için arka kapakta hiçbir çıkıntı yer almıyor. Reno ayrıca, kalınlık farkını ortadan kaldırmak amacıyla ilk parlak çift taraflı kimyasal cilalamayı uyguladıktan sonra pürüzsüz bir yüzey elde etmek için nano cilalamayı kullanıp parlaktan matlığa mükemmel bir geçişi başarıyla gerçekleştiriyor. -Döner kamera Reno serisi döner kamerası ile dikkati çekiyor. Bu yenilik, pop-up yapının içindeki ön kamerayı, kulaklığı ve el fenerlerini gizleyen basit ve güzel bir tam ekran elde etmeyi sağlıyor. Tüm pop-up yükselişini tamamlamak, ön kamerayı 11 derecelik açıyla görüntülemek, 0,8 saniye sürüyor. Pop-up kamera yükselen yapısı, sıkı bir şekilde kalite test standartlarından geçti. Kamera 200 binden fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor.

Reno serisi için iki yeni degrade renk oluşturuldu. Koyu yeşil ışık yansımaları olan Okyanus Yeşili ile gri ve mavi degradelerin ipuçlarını sunan Karbon Siyah. arkadaki kamera 3D camın altına tamamen gizlenirken, şişkinlik olmadan kusursuz bir görünüm yaratılıyor. Böylece kullanıcılara da her açıdan mükemmel hazırlanmış bir ürünün tadını çıkarmak kalıyor. Reno, Corning Gorilla 5.0 arka camını kullanıyor. Reno aynı zamanda seramik cevheri O-dot'u gösteren ilk OPPO serisi oldu. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için düz bir yüzeye yerleştirildiğinde telefonu hafifçe kaldırmak üzere tasarlanan akıllı telefonun arkasındaki olağanüstü bir ek olarak dikkat çekiyor. Serinin tüm modelleri, ön ekranın dayanıklılığını ve korunmasını sağlamak için 6. nesil Corning Gorilla Glass ile birlikte sunuluyor. OPPO Reno 5G ve Reno 10x Zoom, 6,6 inç OLED ekrana (Reno için 6,4 inç ekran), 2340x1080 piksel çözünürlüğe, 19,5: 9 en-boy oranına ve son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu tasarım özellikleri, yüzde 93,1'e varan bir ekran/gövde oranına sahip ve tamamen çentiksiz. Bu yeni panoramik ekranı oluşturmak için OPPO’nun Ar-Ge ekibi, önceki su damlası tasarımının ötesine geçti ve kullanıcılara video izlerken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken en deneyimi sunmak için bir kez daha inovasyonun sınırlarını zorladı.