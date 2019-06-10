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Opr. Dr. Aluç: Erken sünnet, psikolojik travmayı önlüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Opr.

Opr. Dr. Aluç: Erken sünnet, psikolojik travmayı önlüyor

SİVAS, (DHA)- ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Aluç, "Yenidoğan sünneti; çocukta psikolojik travmaya neden olmaması, sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi, pansuman gerektirmemesi, iyileşme sürecinin kısa olması nedeniyle daha avantajlı kabul edilmektedir" dedi.
Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Aluç, son yıllarda yenidoğan sünnetlerinin arttığını belirterek, erken sünnetle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Opr. Dr. Aluç, "Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde sünnetin genellikle yapılma yaşı yenidoğan döneminden ziyade, çocukluk çağıdır. Bu durum nispeten yurdumuzda daha yeni bir işlem olan yenidoğan sünneti hakkında yetersiz bilgi donanımı nedeniyle yanlış, daha doğru bir tabirle, birbirinden çelişkili yorumlar yapılmasına yol açmaktadır" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 kilonun üzerinde dünyaya gelmiş bebeklerde sünnet işlemine onay verdiğini belirten Opr. Dr. Mahmut Aluç, "Biz hastanemizde doğan bebeklerde ilk 24 saati doldurduktan sonra, tercihen ikinci veya üçüncü günlerini bekleyerek anne taburcu olmadan yenidoğan sünnetini gerçekleştiriyoruz. Eğer bebeğin muayenesinde inguinal herni, inmemiş testis, büyük boyutlara ulaşan su fıtığı veya peygamber sünneti gibi cerrahi işlem gerektirecek patolojiler varsa sünneti yapmayıp, ilgili patolojileri düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi girişimlerle birlikte uyguluyoruz" diye konuştu.
LOKAL ANESTEZİ UYGULANIYOR
Yenidoğan sünnetlerinin lokal anestezi uygulanarak yapıldığını anlatan Opr. Dr. Aluç, şunları kaydetti:
"Yenidoğan sünnetinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, acı hissinin yok edilerek sünnetin gerçekleştirilmesidir. Halk arasında sık kabul edilenin aksine, bebekler de acıyı erişkinler kadar hissederler. Anestezik etkili kremler uygulanarak ağrı hissinin kaybolması beklenmektedir. İşlemden 15 dakika kadar önceden de bebeğe ağzından, burun içinden veya rektal bölgeden sakinleştirici solüsyonlar tatbik edilerek, bebeğin sünnet esnasında ağlamadan daha konforlu zaman geçirmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde uygulanan analjezi ve sedasyon ile bebekler ağlamadan klasik cerrahi sünnet gerçekleştirilebilmektedir. Sünnet sonrası herhangi bir sargı bezi veya sonrasında pansumana gerek olmadan normal bebek bezi kullanılarak taburcu işlemi yapılmaktadır. Hastaların sünnet sonrası iyileşme süreci oldukça hızlı olmakta ve 4'üncü günde banyolarına izin verilmektedir. Aynı şekilde 0-6 ay arası bebeklerde de benzer lokal anestezi yöntemleri kullanılarak sünnet işlemi gerçekleştirilebilmektedir" diye konuştu.
'PSİKOLOJİK TRAVMAYI ÖNLÜYOR'
Erken sünnetin olası psikolojik travmayı da önlediğini ifade eden Opr. Dr. Mahmut Aluç, "Yenidoğan sünneti ehil ellerde güvenli ve kolay bir işlemdir. Çocukta psikolojik travmaya neden olmaması, sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi, pansuman gerektirmemesi, iyileşme sürecinin kısa olması nedeniyle daha avantajlı kabul edilmektedir. Yenidoğan döneminde sünnete karar verilmişse sadece bebek cerrahisine alışkın çocuk cerrahları ve çocuk ürologları tarafından yapılması göz ardı edilmemelidir" dedi.

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