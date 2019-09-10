Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Söylemez, "Meme kanseri sonucunda memesini kaybetmiş hastalara plastik cerrahi teknikleriyle yeniden meme yapılması, kadınlık öz güveninin geri kazandırılmasında çok faydalı olmaktadır” dedi. Samsun FBM Tıp Merkezinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Fatih Söylemez, kadınlarda en önemli dişilik figürlerinden birisinin meme dokusu olduğunu ifade ederek meme kanseri nedeniyle memesini kaybetmiş hastalara plastik cerrahi teknikleriyle yeniden meme yapılması, kadınlık öz güveninin geri kazandırılmasında çok faydalı olduğunu belirtti. Meme kanserinin tedavisi sürecinde meme dokusunun kaybedilmesinin kadınlar için en az kanserin oluşturduğu psikolojik travma kadar etki yaptığına dikkat çeken Fatih Söylemez, "Meme kanserinin tedavisi tamamlandıktan sonra meme kaybı olan kişilerde uzun yıllar öz güven eksikliği oluşur. Her 8 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalmakta, erken tanı yöntemlerinin yaygınlaşması ile birçoğu erken aşamada yakalanmakta ve meme kaybı olmadan tedavi edilmektedir. Ancak bazı hastalarda hastalığın tipi ve yaygınlığı nedeniyle memenin alınması gerekmektedir. Meme kanseri teşhisi hastalarda ciddi bir psikolojik travma oluşturmaktadır. Eğer ilave olarak kanserin tedavisi için meme dokusu da alınırsa oluşan üzüntü daha da derinleşmekte ve uzun yıllar sürecek öz güven eksikliğine sebep olmaktadır. Plastik cerrahi yöntemleriyle bu kaybedilen memenin yerine yeni meme yapılması öz güvenin tekrar kazanılmasını sağlar" diye konuştu.

"Yeniden meme yapımında silikon protezler ve vücudun kendi dokuları kullanılır"

Vücudun değişik bölgelerinde alınan derilerle yeniden meme yapıldığını söyleyen Söylemez, "Meme kanserinde kanserli doku çıkartıldıktan sonra yeterli sağlıklı deri kalmışsa sadece silikon protezler ile istenilen meme görüntüsüne ulaşılabildiği halde, yeterli sağlıklı deri kalmamışsa vücudun değişik yerlerinden getirilen dokular kullanılmaktadır. Burada amaç yeniden meme görünümünü oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Yeniden meme yapımında eğer karın bölgesindeki deri dokusu kullanılırsa, aynı ameliyatta hem karın germe ameliyatı yapılırken hem de bu bölgedeki fazla dokular meme bölgesine taşınarak meme hacmi ve görünümü oluşturulduğunu aktaran Opr. Dr. Söylemez şöyle devam etti: “Genel anestezi altında yaklaşık 4 saat kadar süren bu ameliyat sayesinde hastanın hem memesi oluşur hem de karın bölgesi fit bir görünüme kavuşur. Bu ameliyatlarda genellikle 20 günlük pansuman sonrasında hasta sağlığına kavuşur ve kendi sutyenini kullanacak hale gelir. Bazen aynı seansta bazen de daha sonra diğer memeye ilave küçültme dikleştirme işlemi ile simetri sağlanır. 6 ay kadar sonra lokal bir ameliyatla yeni meme başı ve meme çevresi yapılır."

Yüz güldürücü sonuçlar alındığına değinen Söyleme, "Yeniden meme yapımı ameliyatları sonrası 2 ay içinde tam iyileşme beklendiğini, bu ameliyatlar için mevsimsel bir farklılık olmaz. Bu ameliyatlarda kabul edilebilir ameliyat izleri oluşmakta, hasta yeniden meme görünümüne kavuştuğu için meme kaybı nedeniyle oluşan öz güven eksikliğinden kurtulmakta, bu nedenle son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır " ifadelerini kullandı.

