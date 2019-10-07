Opr. Dr. Zorlutuna: “Bel fıtığına dikkat”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların ilk sırasında bel ağrısının geldiğini belirterek, bel fıtığı konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar uyarıyor. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, son zamanlarda sıkça görülmeye başlanan bel fıtığı konusunda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bel fıtığına ilişkin açıklama yapan Opr. Dr. Zorlutuna, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların ilk sırasında bel ağrısının geldiğine işaret etti. Lomber disk hernilerinin (bel fıtığı), bel ağrısının sebebi olduğunu belirten Zorlutuna, “Bel fıtığı, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasındadır. 45 yaş altındaki insanların hastalık nedeniyle çalışmadıkları günlerin yüzde 15’inden bel ağrısı sorumludur” dedi.

Bel fıtığında en sık yakınmanın ağrı olduğunu ifade eden Zorlutuna, “Bu ağrı başta bel ağrısı şeklindedir. Kişinin bel hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte olan bu ağrı kendiliğinden ya da yatak istirahati ve ilaç tedavisi ile geçebilir. Bu ağrısının sebebi ise sinirde sıkışmanın başlamasından dolayıdır. Ağrıya eşlik eden ikinci sıklıkta şikayet, bacakta ve ayakta uyuşma ve karıncalanmadır. Hastalara bu tedavi süresince kısa yatak istirahatini takiben önce pasif hareketler daha sonra ise kademeli olarak egzersiz programları uygulanır. Ancak bu esnada ağır kaldırmaktan, eğilip bükülmek gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır” diye konuştu.

Bel fıtığında ve dar omurga kanalında en çok merak edilenin, ‘cerrahi tedaviye ne zaman başvurulmalı’ sorusu olduğunu dile getiren Zorlutuna, “Hastada tam bir motor kaybı, idrar ve gaita yapamama, kaçırma gibi bulgular mevcut ve ilk 24 saat içinde tespit edilmişse acil cerrahi girişim yapılmalıdır. Bir de hastalarda ilerleyici güç kaybı varsa hastalar kesinlikle opere edilmelidir. Ayrıca, hastanın mesleği icabı kısa sürede ağrıdan kurtulup iş hayatına çabuk dönmek istemesi de cerrahi endikasyon kriterdir. Hasta ameliyattan 2 saat sonra yatak içinde mobilize olmakta, 6-8 saat sonra ayağa kalkıp oda ve koridorda yürüyebilmekte, ertesi gün de taburcu olmaktadır. Hastalar 4 ile 6 hafta sonra işlerine dönmektedirler. Unutmamalıdır ki, bel fıtığının ve dar omurga kanalının tedavisinde iyi bir cerrahi, her zaman altın standarttır” ifadelerini kullandı.

