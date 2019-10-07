HABER

Opr. Dr. Zorlutuna: “Bel fıtığına dikkat”

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.

Opr. Dr. Zorlutuna: “Bel fıtığına dikkat”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların ilk sırasında bel ağrısının geldiğini belirterek, bel fıtığı konusunda uyarılarda bulundu.
Uzmanlar uyarıyor. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, son zamanlarda sıkça görülmeye başlanan bel fıtığı konusunda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bel fıtığına ilişkin açıklama yapan Opr. Dr. Zorlutuna, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların ilk sırasında bel ağrısının geldiğine işaret etti. Lomber disk hernilerinin (bel fıtığı), bel ağrısının sebebi olduğunu belirten Zorlutuna, “Bel fıtığı, genç insanlarda iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasındadır. 45 yaş altındaki insanların hastalık nedeniyle çalışmadıkları günlerin yüzde 15’inden bel ağrısı sorumludur” dedi.
Bel fıtığında en sık yakınmanın ağrı olduğunu ifade eden Zorlutuna, “Bu ağrı başta bel ağrısı şeklindedir. Kişinin bel hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte olan bu ağrı kendiliğinden ya da yatak istirahati ve ilaç tedavisi ile geçebilir. Bu ağrısının sebebi ise sinirde sıkışmanın başlamasından dolayıdır. Ağrıya eşlik eden ikinci sıklıkta şikayet, bacakta ve ayakta uyuşma ve karıncalanmadır. Hastalara bu tedavi süresince kısa yatak istirahatini takiben önce pasif hareketler daha sonra ise kademeli olarak egzersiz programları uygulanır. Ancak bu esnada ağır kaldırmaktan, eğilip bükülmek gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır” diye konuştu.
Bel fıtığında ve dar omurga kanalında en çok merak edilenin, ‘cerrahi tedaviye ne zaman başvurulmalı’ sorusu olduğunu dile getiren Zorlutuna, “Hastada tam bir motor kaybı, idrar ve gaita yapamama, kaçırma gibi bulgular mevcut ve ilk 24 saat içinde tespit edilmişse acil cerrahi girişim yapılmalıdır. Bir de hastalarda ilerleyici güç kaybı varsa hastalar kesinlikle opere edilmelidir. Ayrıca, hastanın mesleği icabı kısa sürede ağrıdan kurtulup iş hayatına çabuk dönmek istemesi de cerrahi endikasyon kriterdir. Hasta ameliyattan 2 saat sonra yatak içinde mobilize olmakta, 6-8 saat sonra ayağa kalkıp oda ve koridorda yürüyebilmekte, ertesi gün de taburcu olmaktadır. Hastalar 4 ile 6 hafta sonra işlerine dönmektedirler. Unutmamalıdır ki, bel fıtığının ve dar omurga kanalının tedavisinde iyi bir cerrahi, her zaman altın standarttır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Dünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyorDünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyor
Batman’da bir hastanın kalbinden mandalina büyüklüğünde tümör çıkarıldıBatman’da bir hastanın kalbinden mandalina büyüklüğünde tümör çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.