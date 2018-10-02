‘Optik Cımbız’ Nobel Fizik Ödülü Kazandırdı

İsviçre Kraliyet Akademisi tarafından verilen Nobel Fizik Ödülü ABD, Kanada ve Fransa’dan lazer alanında çalışan üç bilimadamının oldu.
New Jersey Bell Laboratuvarları’ndan 96 yaşındaki Arthur Ashkin, Nobel rekorlar kitabına da en yaşlı Nobel sahibi olarak girdi.
Kanada Waterloo Üniversitesi’nden Donna Strickland son üç yıldır Nobel kazanan ilk ve fizik dalında Nobel kazanan üçüncü kadın oldu.
Ecole Polytechnique ve Michigan Üniversitesi’nden Fransız Gerard Mourou de ödül kazanan bir diğer isim.
Üç bilimadamı 1,01 milyon dolarlık ödülü paylaşacak. Akademi’ye göre ödülün yarısını Ashkin alacak, kalan yarısını ise Mourou ve Strickland paylaşacak.
İsviçre Kraliyet Akademisi’ne göre, Ashkin’in geliştirdiği virüs gibi küçük partikülleri onlara zarar vermeden yakalamayı başaran “optik cımbız” bilim-kurguyu gerçeğe dönüştüren bir buluş.
Nobel Komitesi Üyesi David Haviland, “optik cımbızın” küçük güç unsurlarının bireysel moleküller ve küçük nesneler üzerindeki etkisini ölçmede, kas dokusunun nasıl işlediğini, kas dokularının arkasındaki motor moleküllerin hangileri olduğunu anlamaya yaradığı için biyolojinin en ilgi çekici konuları arasında yer aldığını söylüyor.
Strickland ve Mourou da lazerle göz ameliyatı gibi endüstriyel ve tıbbi uygulama alanı geniş, kısa ve yoğun lazer titreşimini geliştirmeye yardımcı oldu. Akademi, iki bilimadamının konuyla ilgili 1985 tarihli makalesinin devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Fizik alanında Nobel alan üçüncü kadın
Strickland ise fizik alanında 1963’ten bu yana ödül alan ilk kadın oldu. 1963’te Maria Goeppert-Mayer, 1903’te Marie Curie bu dalda Nobel Ödülü almıştı.
Nobel Kimya Ödülü Çarşamba günü, Nobel Barış Ödülü’yse Cuma günü sahiplerini bulacak. Teknik olarak Nobel Ödülü sayılmayan Ekonomi ödülüyse 8 Ekim’de verilecek.
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