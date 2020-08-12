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Optimar Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı: Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Optimar Araştırma Şirketi'nin ağustos ayı anketi yayımlandı. Ankette Muharrem İnce yeni parti kurarsa oy veririm diyenlerin oranı yüzde 17.1'ken, hayır diyenlerin oranının yüzde 66.9 olduğu görüldü. "Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise, anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi.

Optimar Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı: Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?

Optimar Araştırma Şirketi'nin anketinde "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 14.7'si 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 70.8'i 'Hayır' yanıtını verdi. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 14.5.

PARTİ KURARSA MUHARREM İNCE'YE OY VERİR MİSİNİZ?

Ankette "Muharrem İnce parti kurduğu takdirde oy verir misiniz?" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 17.1'i 'Evet', yüzde 66.9'u 'Hayır' yanıtını verdi.

1

"CHP GENEL BAŞKANI KİM OLMALI" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANITLAR

"Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise, anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi. Bu isimleri, Ümit Kocasakal, İlhan Cihaner, Tolga Yarman, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Aytuğ Atıcı izledi.

2

KURULTAYDA CHP İÇİN İKTİDAR UMUDU OLUŞTU MU?

"Sizce bu Kurultayda oluşan yönetim ile CHP için iktidar umudu oluştu mu?" sorusuna, katılımcıların yüzde 22.2'si 'Evet' derken, yüzde 46.3 'Hayır' yanıtını verdi.

PARTİ İÇİ MUHALEFETİN DURUMU

Bir diğer soruda, CHP'nin parti içi muhalefeti gündeme getirildi. "Bu kurultay ile CHP'deki parti içi muhalefetin tasfiye edildiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 31.2'si 'Evet', yüzde 68.8'i 'Hayır' yanıtını verdi. (Haber Global)

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