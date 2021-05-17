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  4. Optimar'dan son seçim anketi! Mansur Yavaş'ın yükselişi dikkat çekti

Optimar'dan son seçim anketi! Mansur Yavaş'ın yükselişi dikkat çekti

17.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetten gelen 'erken seçim' çağrıları Ankara kulislerini hareketlendirirken, son paylaşılan seçim anket sonuçları gündem yarattı. Optimar'ın yaptığı anket çalışmasında Mansur Yavaş'ın yükselişi dikkat çekti.

Optimar'dan son seçim anketi! Mansur Yavaş'ın yükselişi dikkat çekti

Millet İttifakı'nın iki ortağı; CHP ve İYİ Parti'den peş peşe erken seçim çağrısı geldi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesaplarından açıklama yaparak erken seçim çağrısında bulunduklarını belirttiler.

Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.

Akşener, ''Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim'' dedi.

Muhafeletin erken seçim çağrısı Ankara'da kulisleri hareketlendirirken, gazeteci Abdulkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar'ın 22-30 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu anket sonuçlarını kaleme alan Selvi, "en beğenilen siyasetçiler" anketindeki değişikliklere dikkat çekti.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLER KİMLER?

Selvi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 29.3’le ilk sırada yer aldığını, Mansur Yavaş'ın 13.4, Ekrem İmamoğlu'nun da 8.9 ile ilk 3'te yer aldıklarını yazdı.

İmamoğlu'nun bir düşüş trendinde olduğunu savunan Selvi, "Yerini Mansur Yavaş’a kaptırdı." ifadelerine yer verdi.


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