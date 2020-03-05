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Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2020 22:32 | Son Güncelleme

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar, ocak ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, AK Parti yüzde 42,2 oy alırken en yakın rakibi CHP yüzde 24,2 oy aldı. Katılımcılara "Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerimiz için yapılan operasyonları nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Yüzde 50'lik kesim harekatı olumlu buldu.

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar Araştırma tarafından 26 ilde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 42,2 oy alırken, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurması beklenen Ali Babacan toplamda yüzde 1,5 oy aldı. Vatandaşlardan ise İdlib'deki operasyona büyük destek geldi.

SON ANKETE GÖRE SADECE İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA KALDI

Optimar, son yaptıkları anket verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, yükselişini sürdüren AK Parti, yüzde 42, 2, CHP yüzde 24,2, MHP yüzde 11,2, HDP yüzde 10,4 oy alıyor. İYİ Pati ise 9,2 oy oranıyla baraj altında kalıyor.

SECİMANKETİ

DAVUTOĞLU VE BABACAN YÜZDE 1,5 OY ALDI

Araştırmada; Ahmet Davutoğlu'nun partisi yüzde 1 oy alırken, parti kurması beklenen Ali Babacan ise 0,5 oy oranına sahip. Ankette diğer partileri tercih edenlerin orası ise yüzde 1,3.

İDLİB OPERASYONUNA DESTEK YÜZDE 50

Katılımcılara, "Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerimiz için yapılan operasyonları nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 50'si harekatı olumlu bulurken yüzde 31,6'sı olumsuz karşıladı.

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