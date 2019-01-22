Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise, hangi partiye oy vereceği hususunda karar veremeyenler oluşturdu. Zira, katılımcıların yüzde 27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını, Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir değerlendirdi. Daşdemir'e göre, kararsızların yüzde 27 gibi yüksek oranda olmasının iki temel sebebi bulunuyor.