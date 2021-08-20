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Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar

20.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optimar'ın Ağustos ayı anketinin sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura kalması halinde Erdoğan yüzde 46.7, Yavaş yüzde 41.8 oy alıyor. Son tura Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaldığında ise, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 46.3 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 36.4. İşte Optimar'ın anketinden dikkat çeken diğer sonuçlar!

Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar

Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı içerisinde yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları belli oldu. Abdulkadir Selvi'nin bugün köşe yazısına taşıdığı anket sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

PARTİLERİN OY ORANI

Optimar’ın anketinde "Bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna yanıt verenler, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40 oranında AK Parti dedi. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 25 çıktı. MHP’nin yüzde 10.3 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9.9 olurken, HDP diyenlerin oranı yüzde 8.9.

SİYASİLERİN OY ORANI

Optimar’ın "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 40.2’si Erdoğan yanıtını verdi. Mansur Yavaş ise yüzde 16.1 ile ikinci sırada yer alırken onu yüzde 7.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6.3 ile dördüncü sırada olduğu ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5.5 ile beşinci sırada. Meral Akşener ise yüzde 4.6 ile altıncı sırada.

ERDOĞAN MI, MANSUR YAVAŞ MI?

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Erdoğan ile Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 46.7 ile Erdoğan, yüzde 41.8 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 11.5 oranında.

ERDOĞAN MI, EKREM İMAMOĞLU MU?

Son tura Erdoğan ile İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 46.3 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 36.4. Kararsızların oranı yüzde 17.3’e yükseldi.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU ORANI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 47.4 olurken, Kılıçdaroğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 31.8’de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 20.9’a çıktı.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

Optimar'ın araştırmasında, "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna, yüzde 40.9 ile ekonomi yanıtı verildi. Onu 12.8 ile koronavirüs takip etti. Üçüncü sırada ise 12.5 ile işsizlik geldi. Ekonomi ile işsizlik toplandığında ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik en önemli sorun olarak görülüyor.

HANGİ PARTİ ÇÖZER?

Optimar’ın "Bu sorunu hangi parti çözer?" sorusuna ankete katılanlar yüzde 31.8 oranında AK Parti çözer yanıtını verdi. CHP diyenlerin oranı yüzde 20.5 çıktı. İYİ Parti ise yüzde 4.7 ile üçüncü sırada. Onu yüzde 4.5 ile HDP ve yüzde 3 ile MHP takip etti.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

Ankete katılanlara "En beğenilen siyasetçi" de soruldu. Ankete katılanların yüzde 35’i bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verdi. Onu yüzde 14.8 ile Mansur Yavaş takip etti. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 6.ile üçüncü sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu, yüzde 6.2 ile dördüncü sırada geldi. Selahattin Demirtaş yüzde 5 alırken, onu 4.8 ile Meral Akşener ve 3.2 ile Devlet Bahçeli takip etti.

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seçim anketi
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